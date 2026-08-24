Турция и Израиль ищут пределы конфронтации

Делегации Сирии и Израиля провели переговоры при посредничестве США – встреча состоялась в Иордании. К чему стремятся стороны и какую роль играет здесь Турция?

T24 со ссылкой на Дамаск сообщает, что сирийская и израильская делегации провели в Иордании встречу при посредничестве США. В переговорах участвовали глава МИД Сирии Эсад Хасан аш-Шейбани и руководители разведслужб. Дамаск вновь потребовал возвращения израильских сил на позиции до 8 декабря 2024 года и исполнения соглашения 1974 года. Отдельной темой стало недопущение переноса турецко-израильского противостояния на территорию Сирии.

Сам факт контакта сенсацией не является. Новые сирийские власти и Израиль поддерживают прямые и опосредованные каналы связи уже давно, а в начале 2026 года стороны договорились создать отдельный механизм коммуникации по вопросам безопасности. Поэтому важнее не то, что Дамаск и Израиль снова разговаривают, а момент, когда этот разговор оказался особенно необходим.

Удар Израиля по авиабазе Абу-Духур стал опасной точкой. Восемь ударов пришлись по взлетной полосе и инфраструктуре объекта, который связывали с возможным размещением турецких сил. Анкара резко осудила атаку, назвав ее угрозой территориальной целостности Сирии, а американский спецпосланник Том Баррак охарактеризовал произошедшее как ненужную эскалацию. Аш-Шейбани также заявил, что подобные действия не имеют убедительного обоснования в сфере безопасности, но одновременно подчеркнул приверженность Дамаска дипломатическому пути. Уже сама последовательность событий показательна. После перехода от взаимных предупреждений к прямому применению силы стороны не стали повышать ставки дальше и практически сразу вернулись к переговорам.

Именно поэтому нынешняя встреча показывает разрыв между публичной риторикой и реальными интересами участников. Дамаск не готов отказаться от права самостоятельно строить армию и выбирать союзников. Израиль не намерен мириться с появлением в Сирии турецкой военной инфраструктуры, которую считает потенциальной угрозой свободе своих действий. Турция, в свою очередь, не собирается отказываться от стратегической роли в новой Сирии. Однако ни одна из сторон сейчас не заинтересована превращать столкновение интересов в открытую войну.

Быстро снять эти противоречия едва ли возможно. Реалистичнее другой сценарий. Стороны попытаются заморозить наиболее опасные вопросы, определить неформальные красные линии и создать механизмы, которые позволят избежать случайной эскалации. В этом смысле переговоры в Иордании выглядят не началом примирения, а попыткой вернуть конфликт в управляемые рамки и не позволить жесткой публичной риторике превратиться в реальные боевые действия.

Что беспокоит Израиль?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил действия Израиля в Сирии стратегическими интересами по обеспечению национальной безопасности.

"Израилю в целом не нравится позиция Турции по многим вопросам на Ближнем Востоке, и сегодня мы можем говорить о большой конфронтации между Тель-Авивом и Анкарой из-за позиций по палестинскому вопросу, Сирии, Ливану и Ирану. В случае Сирии для Израиля является большим риском укрепление турецкого влияния в САР. Дело в том, что Сирия до сих пор состоит де-юре в состоянии войны с Израилем. Мы не воюем официально, но у нас нет мирного договора, и в этой связи рост турецкого влияния на сирийское руководство крайне беспокоит Израиль", - прежде всего сказал он.

"Израиль допускает политическое влияние Турции в Сирии, но очень бы не хотел, чтобы в САР укрепилось турецкое военное присутствие путем расширения числа турецких баз на территории севера и центра Сирии. Именно поэтому ЦАХАЛ атакует военные объекты в Сирии, такова позиция Израиля — игра на опережение. Израиль получил информацию, что на одном из объектов Сирии Турция планирует открыть военную базу. Объект сейчас пустой, по нему был нанесен бомбовый удар, уничтожены взлетная полоса и несколько ангаров. Таким образом Израиль добился того, чтобы на этом объекте физически не могло быть турецких войск", - сообщил Юрий Бочаров.

"Для Израиля на первом месте стоят вопросы собственной безопасности. Удары по сирийскому объекту продемонстрировали политику Израиля: мы против военного присутствия Турции в Сирии, поскольку это угрожает нашей безопасности. Это не связано с избирательной кампанией перед выборами в Кнессет, а следует из центрального курса израильского правительства: оно рассматривает потенциальное усиление Турции в Сирии, наряду с проблемами Ливана, сектора Газа и Ирана как часть вопросов национальной безопасности", - заключил политтехнолог.