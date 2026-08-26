ОАЭ будут покупать часть фруктов и овощей из Армении

Армения и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение, согласно которому Ереван будет экспортировать 40 тонн фруктов и овощей в неделю через маркетплейс в ОАЭ с перспективой роста поставок.

Уже в сентябре Армения начнет поставки выращенных в стране фруктов и овощей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Пока в страну будет поставляться до 40 т продукции армянских аграриев, говорится в меморандуме о сотрудничестве, который подписали министр экономики Армении Геворк Папоян и глава маркетплейса Watermelon Ecosystem Омар Мохаммад Хамдан Абдулла Аль-Шамси, сообщает пресс-служба Минэкономики страны.

Конечно, потребности арабского маркетплейса, объединяющего рестораторов, поставщиков и производителей, которые могут заключать между собой сделки в онлайн-режиме, несравненно меньше производственных возможностей сельского хозяйства Армении, посетовал министр, отметив важность увеличения доступности рынков в особенности для малых и средних производителей, передает Sputnik Армения.

Поэтому еще одной темой обсуждения стала возможность сотрудничества и проведения в Армении инвестиционных программ, расширения экспорта из Армении, а также установления контактов с другими покупателями в ОАЭ и других странах, говорится в сообщении.

В 2024 году Армения экспортировала в ОАЭ свежих фруктов и овощей чуть более чем на $700 тыс, а в минувшем 2025 году – чуть менее чем на $1,1 млн, тогда как объем экспорта в Россию в те же годы составлял $171,8 и $190,1 млн соответственно.

Напомним, ранее мы писали о том, что сокращение товарооборота между Россией и Арменией носит лавинный характер: в текущем 2026 году он упал на две трети по отношению к 2025 году и продолжает уменьшаться, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Падение показателей торговли между двумя странами проходит на фоне того, что еще два года назад, в 2024 году, он показал рекорд в $12 млрд, это огромная цифра. Однако в нынешнем году идет драматическое падение товарооборота, и ситуация такова, что, очевидно, он и дальше будет сокращаться.