Замглавы МИД России встретился с турецким послом

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем.

Встреча замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко с послом Турции в России Танжу Бильгичем состоялась в четверг в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что российский и турецкий дипломаты "предметно обсудили" график, в соответствии с которым ведется политический диалог. Были рассмотрены и некоторые аспекты российско-турецких отношений.

Кроме того, замглавы МИД России и глава турецкой дипмиссии коснулись ряда региональных проблем.