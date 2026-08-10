Вестник Кавказа

Замглавы МИД России встретился с турецким послом

Здание МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с послом Турции в РФ Танжу Бильгичем.

Встреча замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко с послом Турции в России Танжу Бильгичем состоялась в четверг в Москве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что российский и турецкий дипломаты "предметно обсудили" график, в соответствии с которым ведется политический диалог. Были рассмотрены и некоторые аспекты российско-турецких отношений.

Кроме того, замглавы МИД России и глава турецкой дипмиссии коснулись ряда региональных проблем.

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