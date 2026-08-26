Замглавы МИД России встретился с послом Израиля

Дмитрий Люблинский обсудил с Одедом Йосефом сотрудничество в деле борьбы с терроризмом, а также шаги против героизации нацизма.
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский провел встречу с главой дипмиссии Израиля в Москве Одедом Йосефом. В фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с сотрудничеством в деле борьбы с терроризмом.
"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных аспектов международного антитеррористического и антиэкстремистского сотрудничества, развития диалоговых форматов двух стран в данных сферах"
– МИД РФ
Также стороны обсудили возможные шаги, направленные на противодействие попыткам героизации нацизма на международной арене.
Отмечается, что встреча состоялась по просьбе израильской стороны.