Вестник Кавказа

Замглавы МИД России встретился с послом Израиля

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Люблинский обсудил с Одедом Йосефом сотрудничество в деле борьбы с терроризмом, а также шаги против героизации нацизма.

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский провел встречу с главой дипмиссии Израиля в Москве Одедом Йосефом. В фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с сотрудничеством в деле борьбы с терроризмом. 

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных аспектов международного антитеррористического и антиэкстремистского сотрудничества, развития диалоговых форматов двух стран в данных сферах"

– МИД РФ 

Также стороны обсудили возможные шаги, направленные на  противодействие попыткам героизации нацизма на международной арене. 

Отмечается, что встреча состоялась по просьбе израильской стороны. 

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