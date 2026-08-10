Зачем Грузии порт Анаклия: как глубоководный хаб перестроит логистику Среднего коридора?

Анастасия Жалина

За последние несколько лет Средний коридор из альтернативного направления между Азией и Европой превратился в один из наиболее активно развивающихся маршрутов евразийской торговли. Но вместе с ростом грузопотока стали заметнее и ограничения существующей инфраструктуры. Одним из главных узких мест оказались грузинские морские порты.

Поти и Батуми по-прежнему остаются важными звеньями региональной логистики, однако их возможности уже не соответствуют растущим требованиям к контейнерным перевозкам. Именно поэтому Грузия возвращается к проекту глубоководного порта Анаклия. Его задача — не просто добавить стране еще один порт, а создать глубоководный хаб, который сможет принимать магистральные суда и тем самым кардинально изменить роль Грузии в логистике Черного моря и Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Зачем Грузии понадобился новый порт?

Рост грузопотока по Среднему коридору увеличил нагрузку на морские терминалы Грузии. По данным оператора APM Terminals, контейнерооборот порта Поти достиг примерно 600 тыс. TEU — это верхняя граница пропускной способности его нынешней инфраструктуры.

Порт Батуми, в свою очередь, хотя и наращивает грузооборот, в основном специализируется на наливных грузах (нефти и нефтепродуктах), а также сухих наваливаемых партиях. Для масштабной контейнерной обработки его инфраструктура не предназначена.

По оценкам Всемирного банка, недостаточная пропускная способность и перегруженность портовых узлов Черного и Каспийского морей остаются ключевыми факторами, сдерживающими перевозки по Среднему коридору.

В Министерстве экономики Грузии также отмечают, что существующие терминалы работают на пределе возможностей. В результате при всплесках грузопотока возникают очереди при обработке контейнеров и простои судов на рейде.

В чем преимущество глубоководного порта?

Главное преимущество глубоководного порта заключается не столько в количестве причалов, сколько в глубине акватории. Именно она определяет, какие суда порт способен принимать и, соответственно, какие объемы грузов через него могут проходить.

Сегодня глубина акватории и у причалов в Поти составляет около 8,5–12,5 метра, а в Батуми — до 10,5 метра. С учетом необходимого подкилевого запаса глубин эти порты (преимущественно Поти) работают с относительно небольшими фидерными судами вместимостью до 1,5–3,2 тыс. TEU.

Крупные контейнеровозы требуют значительно большей глубины: современным судам классов Post-Panamax и Neopanamax необходима глубина акватории от 15–16 метров, а их вместимость достигает 10–15 тыс. контейнеров и более.

Именно из-за этих ограничений крупные контейнеровозы не могут заходить в грузинские порты напрямую. В существующей логистической схеме контейнеры сначала доставляются в глубоководные хабы региона — например, Амбарлы в Стамбуле, Констанцу или Новороссийск. Там их перегружают на небольшие фидерные суда, которые уже следуют в Поти.

Такая промежуточная перевалка (трансшипмент) добавляет к маршруту лишнее звено. В результате сквозные сроки доставки увеличиваются примерно на 3–5 дней, а стоимость морского плеча, по имеющимся оценкам, возрастает на 30–40%.

Технические параметры порта Анаклия

Проект рассчитан на поэтапное развитие. Первая очередь предусматривает причальную линию длиной 620 метров и обработку до 600 тыс. TEU контейнерных грузов в год. Совокупная мощность терминалов на этом этапе составит около 7,8 млн тонн грузов в год.

В дальнейшем порт планируется расширять в рамках девяти этапов строительства. При полной реализации проекта его мощность должна достичь 100 млн тонн грузов в год.

Отдельная уникальная особенность Анаклии — естественная топография морского дна. В районе строительства проходит глубоководный подводный каньон, благодаря которому проектировщики рассчитывают обеспечить гарантированную глубину акватории не менее 16 метров и при необходимости увеличить ее до 20 метров.

Управлять портом планируется по международной модели Landlord Port Model. Государство будет отвечать за базовую инфраструктуру — акваторию, волнолом и гидротехнические сооружения, — а терминальные мощности передадут в управление частным операторам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Анаклия изменит Средний коридор?

Сегодня одним из главных ограничений Среднего коридора остается дисбаланс его отдельных участков. Железнодорожные сети Казахстана, Азербайджана и Грузии постепенно увеличивают пропускную способность, однако возможности морской перевалки пока не позволяют поддерживать тот же темп. Дополнительным барьером остается дефицит фидерных судов в Черноморском бассейне.

По оценкам Всемирного банка, развитие глубоководных портовых мощностей в Грузии поможет устранить это ключевое «бутылочное горлышко». Согласно прогнозам банка, к 2030 году:

Объем перевозок по Среднему коридору может вырасти с 3 млн до 11–15 млн тонн.

Время доставки грузов между Китаем и Европой сократится практически вдвое — до 11–15 дней.

Важное технологическое преимущество Анаклии — строительство защитного глубоководного волнолома. Открытость порта Поти штормам регулярно приводит к приостановке его работы (порт теряет до 80–100 рабочих дней в году). Защищенная акватория Анаклии обеспечит круглогодичную и бесперебойную эксплуатацию.

Трансформация схемы перевозок

Строительство Анаклии должно изменить не только объемы перевалки грузов, но и саму схему морских перевозок по Среднему коридору. Сегодня контейнеры, следующие из Китая и стран Центральной Азии, после прохождения Каспийского моря и Азербайджана попадают в грузинские порты, откуда небольшими фидерными судами доставляются в крупные глубоководные порты Черного или Средиземного морей. Уже там они перегружаются на магистральные контейнеровозы, следующие в Европу и другие регионы мира.

После ввода в эксплуатацию Анаклии предполагается, что часть крупных контейнеровозов сможет заходить непосредственно в грузинский порт. Это позволит сократить количество перегрузок на маршруте, а в отдельных случаях — отказаться от промежуточного трансшипмента.

По имеющимся оценкам, такая схема способна сократить сроки доставки примерно на 3–5 дней. Кроме того, использование крупных контейнеровозов дает эффект масштаба: стоимость перевозки одного TEU может быть на 35–45% ниже, чем при доставке небольшими фидерными судами.

Для стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана и Туркменистана — это означает возможность более эффективного выхода на мировые морские маршруты через Грузию.

Интеграция с железнодорожной сетью

Однако потенциал глубоководного порта во многом будет зависеть от того, насколько эффективно он будет интегрирован с железнодорожной сетью страны. Проект предусматривает строительство около 18 км новой электрифицированной железнодорожной ветки, которая соединит Анаклию с магистральной сетью Georgian Railway в районе станции Хоби — Хамискури.

После этого контейнерные поезда смогут следовать в двух основных направлениях:

на восток — через Тбилиси в сторону Баку и порта Алят;

а юг — по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс в Турцию и далее на европейский рынок.

Таким образом, Анаклия должна стать связующим звеном между морской и железнодорожной инфраструктурой Среднего коридора, снизив существующие ограничения на одном из ключевых участков маршрута.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прогнозируемый экономический эффект

По оценкам правительства Грузии, ЕБРР и Всемирного банка, строительство порта Анаклия может стать одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны не только с точки зрения логистики, но и экономики.

Рост экономики. После ввода в эксплуатацию первой очереди порт, по прогнозам, сможет ежегодно добавлять экономике Грузии 0,5–0,8% ВВП. Если одновременно будет развиваться прилегающая свободная экономическая зона (СЭЗ), то в долгосрочной перспективе вклад проекта может увеличиться до 2–3% ВВП.

Привлечение инвестиций. Общий объем вложений во все девять очередей строительства оценивается примерно в 2,5 млрд долларов, из которых около 600 млн долларов потребуется на реализацию первой очереди.

Новые рабочие места. На этапе строительства планируется создать 3–5 тыс. рабочих мест. После выхода порта и СЭЗ на проектную мощность их число может увеличиться до 10–15 тыс. — как непосредственно в порту, так и в смежных отраслях.

Рост доходов от транзита. После запуска Анаклии Грузия рассчитывает увеличить поступления от транзитных перевозок и портовых услуг. По имеющимся оценкам, уже на первых этапах работы дополнительные доходы могут составить 120–180 млн долларов в год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История проекта Анаклия

2014 год. Правительство Грузии объявило международный тендер на строительство первого глубоководного порта страны в Анаклии и поиск компании, которая займется его реализацией.

Февраль 2016 года. Победителем конкурса стал консорциум Anaklia Development Consortium (ADC), который должен был построить порт и привлечь необходимое финансирование.

2017–2018 годы. На площадке начались подготовительные работы и дноуглубление. Для выполнения работ привлекли специализированный флот нидерландской компании Van Oord.

Январь 2020 года. Правительство расторгло контракт с ADC, объяснив это тем, что консорциум не смог обеспечить привлечение коммерческого финансирования и заключить кредитные соглашения с международными финансовыми организациями. После этого реализация проекта была фактически поставлена на паузу.

Декабрь 2022 года. На фоне роста интереса к Среднему коридору власти Грузии объявили о возобновлении проекта и пересмотре модели его реализации.

2024 год. К гидротехническим и дноуглубительным работам подключилась бельгийская компания Jan De Nul. Одновременно правительство продолжило поиск частного инвестора для участия в проекте.

2026 год. Правительство Грузии утвердило модель Landlord Port Model. Согласно ей, государство отвечает за строительство и финансирование базовой инфраструктуры — акватории, волнолома и других гидротехнических сооружений, а управление терминалами планируется передать независимым операторам.

Новый этап развития грузинской логистики

Порт Анаклия — это не просто еще один порт на карте Грузии. Проект задуман как один из ключевых элементов развития Среднего коридора и должен усилить роль страны в транспортном сообщении между Азией и Европой.

Сегодня грузинские порты в основном обслуживают фидерные перевозки, поэтому значительная часть контейнеров проходит дополнительную перегрузку в глубоководных портах Черного моря. Анаклия призвана изменить эту модель, создав условия для захода более крупных контейнеровозов и сократив количество промежуточных операций на маршруте.

Если проект будет реализован в полном объеме, Грузия сможет укрепить свои позиции как одного из ключевых транзитных узлов между Центральной Азией, Кавказом и Европой. При этом значение Анаклии будет определяться не только ее пропускной способностью, но и тем, насколько эффективно порт сможет объединить морские и железнодорожные перевозки в рамках Среднего коридора.