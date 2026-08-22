Дмитрий Солонников: России важно предложить новый образ будущего Южному Кавказу

Россия напрямую заинтересована во всемерном укреплении сотрудничества со странами Южного Кавказа, и потому сегодня, когда в регионе стабилизировались новые мирные реалии, необходимо усовершенствовать региональную политику РФ. Пути к новым подходам к Южному Кавказу проанализировал политолог Дмитрий Солонников.

Регион Южного Кавказа кардинально переменился за последние годы, и для России настала пора обновить подходы к выстраиванию взаимодействия с Азербайджаном, Арменией и Грузией для более эффективной реализации своих национальных интересов – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"На Южном Кавказе произошло множество перемен, которые преобразовали и политический, и экономический облик региона. Азербайджан победил в Карабахской войне, восстановил территориальную целостность и почти шесть лет активно возрождает освобожденные районы. В Армении сменилось руководство, пришедший к власти Никол Пашинян ввел новый курс внешней политики: примирение с Азербайджаном, разблокирование границ, расширение сотрудничества с ЕС и США. Грузия в феврале 2022 года отказалась от введения антироссийских санкций и пережила период активной борьбы оппозиции против правящей "Грузинской мечты", которая на данные момент прекращена", - прежде всего сказал он.

"Если мы посмотрим на Южный Кавказ в целом, то к сегодняшнему дню все произошедшие за последние годы события привели к тому, что ситуация в регионе стабилизировалась и стала заметно более спокойной, чем была 5-10 лет назад. Сейчас все стабильно и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии, и в отношениях между странами. В этой связи появились основания говорить о выстраивании новой, позитивной стратегии развития региона в условиях, когда все или почти все внутренние проблемы решены (Баку и Еревану осталось только подписать мирный договор и наладить прямые трансграничные коммуникации, в том числе по Зангезурскому коридору). Эта стратегия тем более значима, что вокруг Южного Кавказа ситуация, наоборот, дестабилизировалась", - продолжил Дмитрий Солонников.

Новые подходы для новых реалий

"В этих условиях, когда Южный Кавказ достиг состояния мира, а его внешний контур стал гораздо более проблемным, для России как союзника Азербайджана и Армении важно предложить региону новый образ будущего – интересного, позитивного и выгодного для всех региональных государств", - подчеркнул директор Института современного государственного развития.

"В случае Азербайджана первоочередным направлением для дальнейшего развития российского сотрудничества выступает Международный транспортный коридор "Север-Юг", чья западная ветка проходит из РФ в Иран по азербайджанской территории. Мы видим, что этим проектом уже заинтересовались арабские страны Персидского залива, и их участие принесет выгоды и Азербайджану, и России, обе страны заинтересованы в максимальном задействовании "Север-Юга" в глобальных грузоперевозках", - отметил политолог.

"Уместно подготовить новые предложения по сотрудничеству с Арменией, при этом пока что Россия ожидает, когда республика сама определится со своим видением будущего: останется ли она в Евразийском экономическом союзе или уйдет из него, чтобы интегрироваться в Евросоюз. Если Армения останется в ЕАЭС – это один коридор возможностей и образ ее будущего, если же уйдет во внешнеполитический контур ЕС – совсем другой. Уход в Евросоюз потребует заново выстроить отношения России с Арменией, которая станет работать по европейским экономическим и политическим правилам, подобно Польше, Прибалтике и другим странам ЕС. То есть отношения не прекратятся, но существенно изменятся", - указал Дмитрий Солонников.

"С Грузией нужно искать дальнейшие точки соприкосновения через экономические проекты и решать вопрос, что может быть сделано в сфере политических контактов. Таким образом, для каждой страны Южного Кавказа России нужно разрабатывать отдельный новый трек взаимодействия, и главное в этой работе – разработать и предложить нашим партнерам и союзникам сценарий развития региона в новых реалиях, с учетом произошедших в нем перемен. Если Россия будет действовать как еще одна точка стабильности на Южном Кавказе, в том же формате "3+3", это принесет пользу всему региону", - заявил он.

Риски РФ от ослабления связей с Южным Кавказом

Политолог обратил внимание, что России невыгодно допускать ослабление связей со странами Южного Кавказа, поскольку оно создает очевидные экономические и военные риски.

"По военным рискам все достаточно просто – это рост вероятности появления на Южном Кавказе армий внерегиональных государств в случае, если уровень отношений России с региональными странами будет понижаться. С точки зрения России было бы неприятно, если бы на Южном Кавказе появились войска стран НАТО, ведь это соседний, приграничный регион", - пояснил он.

"Также из-за этого может сократиться российское присутствие в регионе, где сейчас расположена 102-я военная база в Гюмри. России важно, чтобы ее присутствие на Южном Кавказе сохранялось, поэтому важно не допустить ослабления связей с республиками в условиях, когда весь мир постепенно движется к глобальной эскалации", - добавил Дмитрий Солонников.

"С точки зрения экономики России прежде всего важен "Север-Юг", это действительно большой проект, и он должен быть полноценно реализован с обеспечением стабильных грузоперевозок по его маршруту. Президент Владимир Путин не раз говорил, что это один из стратегических проектов России. Поэтому крайне нежелательно поставить его под сомнение, это серьезные риски для РФ", - сообщил директор Института современного государственного развития.

"Грузия важна как транспортный коридор, через нее идет достаточно большой внешнеэкономический поток, тем более что республика не участвует в санкционной антироссийской политике Запада, что для России действительно значимо. При этом в случае Армении каких-то заметных экономических рисков от снижения сотрудничества не просматривается. Казалось бы, именно Армения на Южном Кавказе входит в ЕАЭС и потому является экономически ближайшим союзником России в регионе, но она стоит на третьем месте по значению для РФ, поскольку ее продукцию легко заменить импортом из других источников", - заметил он.

Эксперт выразил уверенность в том, что Россия готова к сотрудничеству на Южном Кавказе с любыми приходящими в регион государствами на взаимовыгодной основе. "В этом плане подход России к Южному Кавказу такой же, как к другим регионам, включая и Азию, и Африку, и Латинскую Америку. У России активные контакты с Ираном и прекрасные связи с Пакистаном, мы продолжаем сотрудничество с Турцией. Россия и со всеми государствами региона продолжает контакты и настроена на организацию новых экономических проектов", - заключил Дмитрий Солонников.