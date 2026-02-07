Масленица 2026: как появилась, почему не исчезла и как сегодня празднуют?

Почему сегодня Масленица неизменно ассоциируется с Великим постом и Пасхой. Кто придумал веселиться от души в конце зимы и испек первый блин, как Масленица была интегрирована в православие и почему в праздник действительно нужно радоваться?

”Во всю Масленицу день и ночь продолжается обжорство…” - так описали празднование Масленицы в России иностранцы, посетившие страну в конце XVII века. За прошедшие столетия недельное гуляние с абсолютно языческими традициями не только устояло перед стремлением церкви от него избавиться.

Когда Масленица, Великий пост и Пасха в 2026 году?

Сегодня Масленица - неделя, предшествующая Великому, то есть самому главному и строгому посту в православии, который в свою очередь предшествует Воскресению Христову или Пасхе. Даже дата Масленицы определяется по дате Пасхи: в 2026 году, в частности, Масленица охватывает дни с 16 по 22 февраля, Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля, а Пасху православные жители России отметят 12 апреля.

Откуда взялся праздник Масленицы?

Изначально Масленица не церковный и не христианский праздник. Дело в том, что праздничный фестиваль, который мы называем Масленицей примерно с XVI века, появился гораздо раньше, чем христианство и тем более православие. Скорее всего, Масленице - тысячи лет, и изначально отмечали его в честь языческих богов, притом разных: южные и восточные славяне чествовали бога Солнца Ярила или Ярило, а центральные и северные - Велеса или Волоса, бога-покровителя скота. От чествования Ярила у Масленицы пожалуй, самая известная масленичная традиция - сжигать чучело, от чествования Велеса - всё, что связано с употреблением в пищу жирных и молочных продуктов, в том числе сметаны и масла. Само название ”Масленица” происходит именно от традиции есть много масла в дни перед постом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему разные регионы чествовали разных богов? Всё очень просто: одни регионы больше полагались на сельское хозяйство, то есть плоды, которые обеспечит им земля, а значит они зависели от Солнца. Другие регионы были преимущественно скотоводческими, и их благополучие напрямую определялось поголовьем и здоровьем скота. Отсюда поклонение Ярилу и Велесу, хотя и разным богам, но с одной целью: сделать всё возможное для того, чтобы новый сезон/аграрный цикл оказался удачным. В этом и заключался смысл праздника Масленица до того, как он стал так называться.

Суббота перед Масленицей и культ умерших предков

Славяне, вне зависимости от региона, в котором они проживали, всегда чтили умерших предков, веря в то, что без их покровительства невозможно начинать новое дело, тем более, переходить к сельскохозяйственным работам, которым предшествовало длительное празднование, получившее название Масленица. Традиционное поминальное блюдо славян - блины, которые раньше назывались ”млины”, то есть лепёшки из перемолотой муки. Почему именно блины? Скорее всего, поскольку это один из древнейших продуктов, который научился делать человек и стал посвящать его богам и умершим предкам. О блинах упоминается даже в Ветхом Завете, во Второй книге Царств, повествующей о событиях IX века до нашей эры.

От культа умерших предков на Масленицу нам достались две традиции:

печь блины поминать умерших в Родительскую субботу перед Масленицей, которая в 2026 году будет 14 февраля.

Почему Масленица разделена по дням недели?

Масленица, будучи народным гулянием перед началом сезонных сельскохозяйственных работ, обеспечивала возможность как для веселья, так и для укрепления социальных связей. До принятия христианства Масленица длилась дольше недели, об этом сообщают этнографы XIX века, однако с приходом новой веры количество дней народных гуляний сократилось до семи, и каждый из них приобрёл своё символическое название:

понедельник - Встреча. В первый день Масленицы, которую первые христиане Руси называли уже по-церковному, Мясопустом, потому что в неё нельзя было есть мясо, начинали печь блины. Их традиционно отдавали малоимущим, чтобы те помянули усопших;

- Встреча. В первый день Масленицы, которую первые христиане Руси называли уже по-церковному, Мясопустом, потому что в неё нельзя было есть мясо, начинали печь блины. Их традиционно отдавали малоимущим, чтобы те помянули усопших; вторник - Заигрыши. Масленица была возможностью для молодых девушек и парней поближе познакомиться друг с другом, чтобы после Великого поста на праздник Красная горка устроить свадьбу;

- Заигрыши. Масленица была возможностью для молодых девушек и парней поближе познакомиться друг с другом, чтобы после Великого поста на праздник Красная горка устроить свадьбу; среда - Лакомка. Те самые тёщины блины - это как раз про Лакомку. В третий день Масленицы стало принято приходить к матери жены для того, чтобы полакомиться праздничными угощениями.

Первые три дня народного фестиваля, предшествующего Великому посту, называли Узкой Масленицей, что, очевидно, указывает на более камерный характер увеселений. Следующие четыре дня - Широкая Масленица:

четверг - Разгуляй. Игры, кулачные бои, маскарады, ярмарки, костры, катание на санках, песнопения - всё это про масличный четверг, в который гуляния приобретали массовый характер;

- Разгуляй. Игры, кулачные бои, маскарады, ярмарки, костры, катание на санках, песнопения - всё это про масличный четверг, в который гуляния приобретали массовый характер; пятница и суббота - Тещины вечерки и Золовкины посиделки. В пятницу тёщи наведывались к зятьям, чтобы отведать блинов, а в субботу приходили сёстры мужа.

- Тещины вечерки и Золовкины посиделки. В пятницу тёщи наведывались к зятьям, чтобы отведать блинов, а в субботу приходили сёстры мужа. Последний день Масленицы, Прощеное воскресенье, завершал цикл веселья и гуляний и назывался так, во-первых, потому что все друг у друга просили прощения за совершенные проступки, тем самым стараясь начать Великий пост с прощёными грехами, а во-вторых, потому что в этот день прощались с праздничными днями. В 2026 году Прощеное воскресенье - это 22 февраля.

Почему церковь не запретила Масленицу?

Культурное влияние и значение Масленицы оказалась настолько велики в сознании народа, что церковь попросту не смогла искоренить языческий фестиваль. Масленица - это воплощение хлебосольности, мудрости, наблюдательности, щедрости и почитания традиций, которые присущи русскому народу и которым удалось проложить себе путь в новую религию. В случае с Масленицей православная церковь поступила чрезвычайно мудро, адаптировав её в качестве периода перед Великим постом и таким образом обеспечив людям возможность веселиться, гулять, радоваться завершению суровой и мрачной зимы, встречать весну и готовиться ко времени самоотречения перед важнейшим праздником - Пасхой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что удивительно, даже самая языческая традиция Масленицы - сжигание чучела - которая в древности знаменовала похороны-проводы зимы, живет по сей день. Правда, сегодня она знаменует, скорее, обновление и прощание с прошлым.

Почему мы празднуем Масленицу?

Сегодня Масленицу празднует абсолютное большинство жителей России, притом вне зависимости от национальности и вероисповедания. И этому есть объяснение: Масленица - самый популярный народный фестиваль, о котором знают все, в том числе благодаря ежегодным ярмаркам и соревнованиям по приготовлению блинов, которые проводятся как в больших городах, так и в сёлах. Более того, чтобы приобщиться к Масленице, не нужно совершать сложный действий: всего-то и надо, что испечь блины, а если есть возможность, то угостить ими близких.

В Масленицу не нужно придумывать повод, чтобы сходить в гости, удивить коллег своим кулинарным мастерством или поучаствовать в конкурсах, которые проводятся на городской площади. Масленица - время абсолютного раскрепощения, радости, веселья и широты души, сдобренное народными приметами и наблюдениями, некоторые из которых довольно остроумны:

если зять будет угощен тещей блинам, то ссор между ними не будет круглый год;

первый блин на Масленицу получился красивым - вся семья будет здоровой;

чтобы отпугнуть бедность, блинов на Масленицу нужно испечь как можно больше;

дождливая Масленица к тёплой весне, а морозная - к теплому лету.

Можно ли христианам праздновать Масленицу?

Православным верующим можно праздновать Масленицу. Более того, в период праздника церковь даже дала послабление верующим, отменив традиционные посты в среду и пятницу. Единственное, что запрещается верующим в дни масленичных гуляний - это есть мясо и, конечно же, нарушать традиционные христианские заповеди, призывающие к милосердию, смирению и состраданию.