Армянская Масленица 2026: что такое Бун Барекендан?

15 февраля армяне будут отмечать праздник приближающейся весны - Масленицу. Расскажем, что такое Масленица в Армении, кто и как ее отмечает, что едят в этот день, как к нему относится Церковь и чем армянская Масленица отличается от русской?

Что такое армянская Масленица?

В Армении Масленицу называют Бун Барекендан. «Бун» переводится как истина, а «барекендан» – радость жизни. То есть в этот день можно почувствовать «истинную радость жизни», когда с приходом весеннего тепла оживает природа, а вместе с ней и жизнь людей.

Когда отметается Бун Барекендан?

В прошлом Бун Барекендан был сугубо языческим праздником. Традиции и период празднования варьировались в зависимости от областей проживания армян. С принятием армянами христианства Апостольская церковь отвела празднику всего один день. В качестве плавающей даты выбрано последнее воскресенье перед Великим постом. В этом году Бун Барекендан будет отмечаться 15 февраля.

Что едят на Бун Барекендан?

Если главное угощение русской Масленицы – блины, то гастрономические особенности армянской Масленицы более разнообразны. В этот день принято готовить сытные угощения, но обязательными блюдами будут:

плов с изюмом и маслом

ахандз – смесь прожаренных зерен пшеницы

бхбхик – сладкая выпечка с медом и соком фруктов

Вечером в канун праздника едят мацун и катнов (молочную рисовую кашу).

Отношение Армянской Церкви к Масленице

Масленица в Армении, как и в России, языческий народный праздник, но с принятием христианства ААЦ вписала его в свой календарь.

Верующие армяне ужинали жирной и сытной пищей, запивая ее вином. Обязательным обрядом считалось съесть одно яйцо - в знак того, что рот закрывается на замок на время долгого поста, и открыть его можно тем же продуктом только на Пасху. Сегодня верующие не так категоричны, а потому строгих воздержаний в пище нет.

Как отмечают Бун Барекендан?

Празднование армянской Масленицы можно разделить на два сценария: церковный и народный.

В субботний день накануне Бун Барекендана алтарный занавес в армянских церквях закрывается на время поста. Он откроется лишь на Пасху (в Воскресение Христово). В день армянской Масленицы литургия совершается за закрытой завесой. Обычно празднование начинается с утренней службы в соборе Святого Саркиса, а после литургии верующие идут через центр Еревана, призывая присоединиться к своему ходу всех прохожих. Народные традиции радикально отличаются от церковных. С раннего утра улицы городов наполняются людьми разных возрастов, одетыми в традиционные костюмы, маски диких животных или мифических существ. Цель этого лицедейства – измениться до неузнаваемости, чтобы зима не узнала и не запомнила лица участников празднования и не разгневалась на них следующей зимой.

Чем армянская Масленица отличается от русской?

Главное отличие армянской от русской Масленицы в том, что армянская празднуется всего один день, в то время как в России празднование идет целую неделю. Каждый из дней русской Масленицы имеет свое значение и название (встреча, заигрыш, лакомка, разгул, тещины вечерки, золовкины посиделки, Прощенное воскресенье).

В день армянской Масленицы люди должны успеть сходить в гости друг к другу, а также собраться всей семьей у стола. Уместным было пригласить за стол бедных или одиноких. Отказать в угощении считалось неприемлемым.

Верующие плели антропоморфных кукол, держащих в руках сушенный острый перец - от сглаза. С ноги куклы свисали семь перьев, означавших семь недель Великого поста. Каждую неделю, начиная со дня Бун Барекендана, люди снимали по одному перу, считая дни до окончания поста.

Некоторые сюжеты армянской Масленицы отражены в советском мультфильме «Ишь ты, Масленица» режиссера Роберта Саакянца, снятом по мотивам сказки армянского писателя Ованнеса Туманяна.