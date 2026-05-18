Гостиницы Сочи на лето забронированы более чем наполовину

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что городские гостиницы на летний период забронированы на 65%. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Он отметил, что Сочи удерживает лидерство по туристическому потоку, и привел данные о посещаемости курорта.

"Наш город традиционно принимает наибольший поток гостей, с начала года у нас уже отдохнули порядка 2,3 миллиона туристов, а средний уровень бронирования на лето приближается к 65%"

- Андрей Прошунин

К новому летнему сезону власти города подготовили более 2 тыс средств размещения на 141 тыс мест, семь детских лагерей, свыше 5,5 тыс объектов торговли и 2 тыс предприятий общепита.

"Совместно с турбизнесом разработали систему привилегий для семейного отдыха - скидки предоставляют более 70 отелей, пляжей и объектов показа, что помогло повысить спрос. Концепция сезона получила название "Выбирай Сочи" и связана с масштабным информированием о доступности и возможностях отдыха на курорте"

- Андрей Прошунин

С конца мая в Сочи заработает летний межведомственный штаб, который будет курировать порядка 180 пляжей. Там регулярно очищают дно Черного моря, а в скором времени Роспотребнадзор приступит к еженедельным пробам воды.

Особое внимание городские власти уделяют экологическому мониторингу акватории Лазаревского района из-за недавнего разлива нефтепродуктов после пожаров на предприятиях в Туапсе. Специалисты ежедневно обследуют побережье, на данный момент загрязнений мазутом не обнаружено.