Что и зачем Армения может экспортировать в Азербайджан?

Азербайджан впервые за 35 лет начал импорт товаров из Армении. Расскажем о потенциале полноценного армяно-азербайджанской торговли и рассмотрим варианты совместного производства.

В феврале 2026 года лидеры Армении и Азербайджана на встрече в ОАЭ выразили удовлетворение стартом двусторонней торговли и заявили, что продолжат изучать возможности ее расширения. Уже в марте в Азербайджан транзитом через Армению прибыли голландские розы. Цветы на скромную сумму в 960 долларов позволили говорить о начале торговых отношений.

Какие промышленные товары Армения может экспортировать в Азербайджан?

Горная республика может заинтересовать Азербайджан своими полезными ископаемыми. В числе потенциально экспортируемой продукции:

Медь : электрика и комплектующие к ней.

: электрика и комплектующие к ней. Алюминий и фольга : широко применяется в пищевой промышленности, а также в строительстве, медицине, судо- и авиастроении. В прошлом промышленным центром Армении в этой отрасли был Канакерский алюминиевый завод (КанАЗ), преобразованный в 2000 году фольгопрокатный завод «Русал Арменал» (дочерняя компания «Русала»).

Платина, золото : электроника, производство аппаратуры в сфере IT-технологий.

: электроника, производство аппаратуры в сфере IT-технологий. Вулканические породы (туф): строительные и отделочные материалы.

Бентонит (или бентонитовая глина): природная глинистая порода, применяющаяся для очистки нефтепродуктов благодаря способности поглощать примеси за счет развитой пористой структуры и высокой удельной поверхности. В прошлом Саригюхское месторождение бентонита в Армении (на границе с Азербайджаном) было одним из значимых источников этого сырья, главным экспортером которого была АзССР.

Ключевым фактором для армянского промышленного экспорта длжна стать логистика. Поскольку в Азербайджане нет дефицита вышеупомянутых позиций, открытие транспортных коридоров (включая Зангезурский) будет способствовать тому, что стоимость доставки окажется минимальной. В этом случае территориальная близость сыграет на руку обеим республикам.

Какую продукцию сельского хозяйства Армения может экспортировать в Азербайджан?

Удивить Азербайджан овощами и фруктами Армения не в состоянии, поскольку азербайджанский аграрный сектор хорошо развит. Тем не менее некоторые фрукты могут быть рассмотрены как потенциальные позиций для экспорта:

Абрикосы : Азербайджан сам выращивает и экспортирует абрикосы, причем как свежие, так и сушеные. Однако благодаря теплому климату и плодородной почве там прекрасно растут также гранаты, айва, персики, виноград, инжир, хурма, фейхоа. Азербайджанские абрикосы имеют великолепный вкус, они не считаются традиционным фруктом для культивирования. А в Армении культивируют более 40 сортов абрикоса.

Яблоки: С яблоками та же история. В Азербайджане фрукт широко распространен и занимает одну из лидирующих позиций во фруктовом секторе. Однако импорт некоторых сортов армянских яблок, выведенных местными селекционерами, также может быть интересен.

Очевидно, что в целом Азербайджан вполне может обойтись без продукции армянского АПК, но главный потенциал импорта фруктов и овощей из Армении заключается в том, что он может послужить оживлению армяно-азербайджанского приграничья. При условии налаживания работы транспортных коридоров свежие продукты из приграничных районов могли бы стать конкурентоспособными за счет более низкой стоимости и скорости доставки. Это будет способствовать гуманитарной безопасности и скорейшему восстановлению тех районов Азербайджана, в которые возвращаются люди после разрушительной войны.

Варианты производственного сотрудничества между Арменией и Азербайджаном

Одна сильнейших сторон азербайджанского сектора экономики - сельскохозяйственное производство. В Азербайджане периодически возникает сезонный переизбыток сельхоз сырья. Избытки сырья могут быть направлены на переработку в Армению, где развит сегмент производства консервированной плодоовощной продукции. Армяне любят консервировать овощи и фрукты, готовить из них джемы и варенья. Подобная коллаборация позволит эффективнее использовать производственные мощности обеих республик и расширить рынки сбыта за счет появления новых позиций товаров.

Кроме того, в Армении развито текстильное производство, которое также может опираться на сырьевую базу Азербайджана (хлопок, шерсть, шелк, лен). Одежда, ткани, нити широко используются, а близость производств и логистика делают товары более привлекательными и могут конкурировать с теми же позициями из Узбекистана, Казахстана и Ирана.