Ягоды Ставрополья продемонстрируют на фестивале в Кисловодске

Кисловодск на следующих выходных примет фестиваль под названием "Ягодный берег Ставрополья", рассказал глава города Евгений Моисеев.
По его словам, на мероприятие соберутся фермеры со всего края. Они привезут свыше 50 т ягод, включая и арбузы, пишет ТАСС.
Ягодный праздник, уточнил мэр, состоится у благоустроенного Старого озера. Его гости смогут отведать блюда, десерты и напитки из ягод, приготовленные ставропольскими предприятиями и рестораторами. В меню будут разнообразные блюда из арбузов, включая жареные и вареные арбузы, и не только.
"Кроме того, на фестивале будет организована праздничная программа с арт-инсталляциями, ледяным шоу и музыкальными выступлениями. Самых маленьких участников фестиваля ждут мастер-классы по изготовлению картин из арбузов, игры и, конечно, кисловодский арбузный пунш"
– Моисеев
Не забыли организаторы и о взрослых гостях: для них также разработана увлекательная программа, будут действовать лаунж-зоны. Желающие смогут поучаствовать в развлекательных и спортивных мероприятиях.