Опубликовано: 10:16, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узнать, насколько спелый арбуз или дыня, станет проще. Российские ученые создали мобильное приложение, которое расскажет, будет ли сладкой конкретная ягода.

Приложение для смартфона для определения спелости дынь и арбузов разработали в России сотрудники Московского физико-технического университета.

"Существуют физические и химические критерии спелости. В частности, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. При этом антенна - это компактный анализатор"

– один из создателей приложения, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов

Как работает приложение? На арбуз или дыню нужно навести телефон, чувствительность встроенной антенны позволит оценить скорость и качество Wi-Fi-сигнал, проходящего через фрукт, и установит, насколько спелые бахчевые лежат на прилавке.

Сейчас приложение доступно только для гаджетов, работающих на Android, в будущем оно появится и для других операционных систем.

Ученые планируют также создать устройство для супермаркетов, работающее по такому же принципу. Покупатели смогут у прилавка с помощью науки решать, приобретать ли те или иные овощи и фрукты, пишут «Известия».