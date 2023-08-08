Приложение для смартфона для определения спелости дынь и арбузов разработали в России сотрудники Московского физико-технического университета.
"Существуют физические и химические критерии спелости. В частности, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. При этом антенна - это компактный анализатор"
– один из создателей приложения, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов
Как работает приложение? На арбуз или дыню нужно навести телефон, чувствительность встроенной антенны позволит оценить скорость и качество Wi-Fi-сигнал, проходящего через фрукт, и установит, насколько спелые бахчевые лежат на прилавке.
Сейчас приложение доступно только для гаджетов, работающих на Android, в будущем оно появится и для других операционных систем.
Ученые планируют также создать устройство для супермаркетов, работающее по такому же принципу. Покупатели смогут у прилавка с помощью науки решать, приобретать ли те или иные овощи и фрукты, пишут «Известия».