Арбузы и дыни в Москве: бахчевые развалы заработали в столице

Опубликовано: 9:52, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 200 развалов, где можно купить арбузы и дыни, открылись в Москве. Приобрести плоды на них можно почти в каждом округе. Известны и цены на них.

В Москве традиционно начали работать бахчевые развалы с арбузами и дынями, рассказал представитель столичного департамента торговли и услуг Тарас Белозеров.

Он напомнил, что на протяжении многих лет развалы открываются сразу после Дня ВДВ.

По словам чиновника, по всей Москве в 2023 году создано 230 развалов, так что найти их можно почти в каждом округе.

"Как всегда, в столице широкий ассортимент бахчевых"

– Тарас Белозеров

Откуда арбузы и дыни в Москве?

Представитель мэрии добавил, что бахчевые привозят в столицу из пяти регионов. Это:

Дон,

Волгоградская область,

Дагестан,

Краснодарский край,

Астраханская область.

Цена на арбузы и дыни в столице

Белозеров сообщил и примерные цены. Чиновник уточнил, что на развалах цены на арбуз начинаются от 45-50 рублей за 1 кг. Дыня обойдется подороже – минимум 70 рублей за килограмм.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как должен выглядеть бахчевой развал?

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что точка продажи арбузов и дынь должна быть обязательно огорожена, сверху должен быть обустроен навес. Плоды продавец обязан хранить не на земле, а на стеллажах и под тентом, в тени, а не на солнце.

На стендах указываются время работы и цены.

Продаваться плоды должны только целиком – если их разрезать, то мякоть быстро портится и может стать причиной отравления.

Продавать арбузы и дыни с рук в необорудованных местах, особенно у автомобильной дороги, запрещено!