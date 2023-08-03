Арбузы и дыни в Москве: бахчевые развалы заработали в столице

В Москве традиционно начали работать бахчевые развалы с арбузами и дынями, рассказал представитель столичного департамента торговли и услуг Тарас Белозеров.
Он напомнил, что на протяжении многих лет развалы открываются сразу после Дня ВДВ.
По словам чиновника, по всей Москве в 2023 году создано 230 развалов, так что найти их можно почти в каждом округе.
"Как всегда, в столице широкий ассортимент бахчевых"
– Тарас Белозеров
Откуда арбузы и дыни в Москве?
Представитель мэрии добавил, что бахчевые привозят в столицу из пяти регионов. Это:
- Дон,
- Волгоградская область,
- Дагестан,
- Краснодарский край,
- Астраханская область.
Цена на арбузы и дыни в столице
Белозеров сообщил и примерные цены. Чиновник уточнил, что на развалах цены на арбуз начинаются от 45-50 рублей за 1 кг. Дыня обойдется подороже – минимум 70 рублей за килограмм.
Как должен выглядеть бахчевой развал?
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что точка продажи арбузов и дынь должна быть обязательно огорожена, сверху должен быть обустроен навес. Плоды продавец обязан хранить не на земле, а на стеллажах и под тентом, в тени, а не на солнце.
На стендах указываются время работы и цены.
Продаваться плоды должны только целиком – если их разрезать, то мякоть быстро портится и может стать причиной отравления.
Продавать арбузы и дыни с рук в необорудованных местах, особенно у автомобильной дороги, запрещено!