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В Дагестане стартовал сезон арбузов

В Дагестане стартовал сезон арбузов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанские аграрии приступили к сбору урожая арбузов.

Уборка урожая арбуза началась в Дагестане, скоро ароматные ягод местного производства окажутся на столе практически каждого россиянина: отметим, что республиканские аграрии по объемам арбузного производства занимает почетное четвертое место. Об этом  сообщил заместитель министра сельского хозяйства Дагестана Шарип Шарипов.

«Мы четвертое место занимаем по объемам производства. Это 190 тысяч тонн продовольственных бахчевых. Зато, если говорить про урожайность, у нас почти 287 центнеров с гектара при среднем урожае по России в 200 центнеров»

– Шарип Шарипов

Чиновник отметил, что в республике для выращивания ароматных ягод выделено порядка восьми тысяч гектаров сельхозземель.

Интересно отметить, что сезон арбузов в Абхазии начнется в конце августа.

Арбузы в Абхазии – когда начнется сезон?

Арбузы в Абхазии – когда начнется сезон?

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