АЭС "Аккую" укрепит экологию Турции

Строящаяся в Турции атомная электростанция "Аккую" не только будет совершенно безопасной, но и внесет значительный вклад в экологию страны, поскольку будет абсолютно углеродно нейтральной, сообщили в "Аккую нуклеар".

Электроэнергия, которую будет производить строящаяся в Турции первая атомная электростанция в стране "Аккую", внесет весомый вклад в достижение климатических целей, поставленных страной, заявил председатель совета директоров компании "Аккую нуклеар" Антон Дедусенко.

"Помимо множества позитивных экономических эффектов, которые несет с собой проект "Аккую", производимая на АЭС электроэнергия внесет весомый вклад в достижение климатических целей Турции, в первую очередь углеродной нейтральности к 2053 году"

- Антон Дедусенко

Это очень важно в свете того, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в этом году пройдет в Турции. Председательство на СОР31, этой важнейшей площадке для климатических переговоров, - стратегический шаг для Турции, отражающий ее приверженность принципам устойчивого развития. Атомная энергетика - это не только источник стабильной низкоуглеродной генерации, но и технологическая платформа для решения более широкого круга климатических и инфраструктурных задач, отметил председатель совета директоров "Аккую нуклеар".

В ходе СОР31 Росатом намерен провести серию мероприятий для обсуждения практических решений атомной отрасли, которые помогают снижать углеродный след без ущерба для надежности энергоснабжения и экономического роста: эти решения уже доступны, имеют практическое применение и могут быть адаптированы под потребности конкретных стран и регионов, - отметил Дедусенко.

Российские атомные технологии будут представлены в российском павильоне в Анталье в ноябре, - добавил председатель совета директоров АО.

АЭС как вклад в экологию

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на пересмотр во всем мире отношения к выработке энергии на атомных электростанциях в связи с современными климатическими задачами по борьбе против глобального потепления.

"Сейчас в мире растет спрос на строительство АЭС, и можно сказать, что атомная энергетика переживает ренессанс. Повышенный спрос на атомные электростанции продиктован новыми климатическими нормативами производства товаров. Евросоюз, когда принимал климатические программы энергоперехода, то есть постепенного снижения выработки энергии из угля, нефти и газа, быстро выяснил, что за счет одних лишь возобновляемых источников – ветра, солнца, воды – они не смогут компенсировать отказ от карбоновых источников и требуется некий стабильный источник для ускоренного проведения энергоперехода", - прежде всего сказал он.

"Поэтому подходы ЕС были пересмотрены, и в итоге пришли к выводу, что атомную энергетику наряду с газом следует считать источниками энергии, способствующим энергопереходу. В то же время подразумевается, что сначала страны проведут декарбонизацию энергетики, откажутся от угля, а затем прекратят вырабатывать энергию из газа и после этого, в последнюю очередь, перестанут производить электричество на АЭС. Атом признан Евросоюзом низкоуглеродным источником энергии, но не безуглеродным. В связи с этим всем, кто торгует с Евросоюзом, стало выгодно наращивать долю атомной энергетики, и здесь кроется один из факторов, почему Турции выгодно строительство АЭС "Аккую"", - указал Игорь Юшков.

"Чем больше в стране вырабатывается электричества на атомных электростанциях, тем ниже углеродный след от всех товаров, которые в этой стране производятся. Так работает европейское законодательство: ЕС вводит сейчас так называемый углеродный пограничный сбор и будет отслеживать, каков углеродный след у того или иного импортного товара. То есть буквально, если ваше предприятие шьет рубашки, получая энергию от угольной электростанции, то ваши рубашки при ввозе в ЕС будут помечены как обладающие высоким углеродным следом. Если то же самое предприятие получает энергию от атомной электростанции (или от возобновляемых источников), то у его товаров будет низкий углеродный след. От этого будет зависеть размер углеродного сбора – он пока не очень большой, но номенклатуру таких товаров ЕС регулярно расширяет", - сообщил экономист.

"Таким образом, вклад, который АЭС "Аккую" будет вносить в климатические цели и экологию Турцию, напрямую связан с перспективами турецкой экономики. Турция очень активно торгует с Евросоюзом и стремится к тому чтобы ее товары были конкурентоспособными на европейских рынках. Для этого важно, чтобы у турецких товаров был низкий углеродный след, что делает запуск АЭС "Аккую" попросту необходимым. Рост доли атомной энергетики в общей структуре электроэнергетического баланса Турции поможет выводить из эксплуатации угольные электростанции – в ближайшее время этого не произойдет, так как республика наращивает потребление электроэнергии, но такая возможность все же появится", - подчеркнул он.

"Этот же интерес в обеспечении общей экономической конкурентоспособности турецких товаров создает и мотивацию для властей Турции разрабатывать с партнерами, как "Росатом", проекты последующих атомных электростанций. Анкара безусловно заинтересована в максимальном увеличении доли атомной энергии в своем энергобалансе", - заключил Игорь Юшков.

Напомним, ранее мы писали о том, что работы по строительству первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турецкой Республике завершены, заявил генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Сейчас на станции проходят холодные гидравлические испытания реактора, которые планируется завершить через несколько недель.

Далее "Росатом" планирует в июле выйти на так называемую "горячую обкатку" - главный пункт пусконаладочных работ перед пуском блока №1 АЭС "Аккую". Если этот этап пройдет успешно и "горячая обкатка" покажет надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих режимах, можно будет готовиться к запуску энергоблока осенью, добавил Лихачев.