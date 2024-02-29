3 заброшенных футбольных стадиона Армении

Из всех видов спорта наиболее любимым в Армении всегда был футбол. В советское время футбол был в каждом армянском дворе, но сегодня от многих стадионов, некогда украшавших городские ландшафты, остались поля, пригодные для выпаса скота, но не для игры. Расскажем о трех из них.

Матчи ереванского "Арарата" во всесоюзном первенстве были событием республиканского значения, а наиболее опасные голевые моменты могли подолгу обсуждаться и разбираться как любителями, так и профессиональными спортсменами.

Стадион "Раздан" (Охраняется)

В столице Армении, неподалеку от центрального района Кентрон, по адресу Разданское ущелье, 4/1 находится некогда жемчужина спортивной архитектуры республики.

Что было?

Строительство велось со второй половины 1969-го по конец 1970 года, поскольку руководство республики хотело приурочить открытие "Раздана" к 50-летию вступления Армении в состав СССР. По легенде, идея построить стадион в непосредственной близости от одноименного ущелья принадлежала наркому легкой промышленности Анастасу Микояну, посетившему Ереван в середине 1950-х, поселившись в гостинце напротив сегодняшнего "Раздана". Тогда в столице АрмССР был лишь один стадион, а потому возникла идея построить еще один вместимостью в 30 тыс. человек, назвав его "Пищевик". Однако средств для строительства не было, а потому о проекте забыли и вернулись к нему лишь во второй половине 1960-х.

Открытие "Раздана" пришлось на бум армянского футбола, эпоху столичного "Арарата", для которого новый стадион стал домашней ареной. Архитекторы Корюн Акопян и Гурген Мушегян совершили почти невозможное, построив спортивный объект на 53 тыс. мест над ущельем, применив инновационные технологии в покрытии футбольного поля. Благодаря системе водоотводов, проложенных под полем, вода и влага никогда не скапливалась на поверхности игровой зоны, а потому трава на "Раздане" всегда была мягкой.

Стадион получился третьим по величине в СССР, уступив лишь московским "Лужникам" и киевскому "Динамо" (им. В.В. Лобановского). Критики задавались вопросом, зачем Еревану, с его небольшим населением такой огромный спортивный объект, да еще и в два яруса. Но председатель ЦК Компартии АрмССР Карен Демирчян заверил, что территория Армении настолько мала, что ее граждане без труда приедут из других городов и заполнять стадион.

Что стало?

"Раздан" проработал до 2015 года, после чего собственник стадиона был признан банкротом. Арена дважды реконструировалась, но работы носили косметический характер. В попытке сохранить пространство спортивного объекта актуальным, собственник позволил разместиться в его пределах вещевой рынок, который просуществовал недолго. Ходили слухи, что территория может быть продана и подготовлена под строительство гостиничного комплекса. Однако столичная администрация поспешила признать подобные проекты небезопасными.

Сейчас "Раздан" представляет собой огромный холодный объект, с заброшенным полем и выцветшими трибунами, который еще может быть восстановлен. Правда, вериться в это с трудом, поскольку с проведением матчей сборной Армении справляется реконструированный стадион "Республиканский", а прочие столичные клубы построили собственные арены.

Стадион "Эчмиадзин" (Не охраняется)

На улице Исси-Ле-Мулино в городе Вагаршапат (в прошлом Эчмиадзин), по соседству с заброшенным плавательным бассейном, находится заброшенный стадион.

Что было?

Открытие типового стадиона состоялось в 1973 году. Провинциальный "Эчмиадзин" никогда не был спортивным объектом высшей категории, вмещал 3 тыс. зрителей и подходил лишь для региональных состязаний. Функцию раздевалки для футболистов выполнял небольшой павильон. Хотя с распадом СССР содержать провинциальные футбольные команды в Армении стало сложнее, "Эчмиадзин" с 2003 успел три года побыть домашним стадионом для малоизвестного ФК "Вагаршапат", история которого уложилась в те самые три года.

Что стало?

Стадион давно не принадлежит спорному сообществу, а числится на балансе епархиальных структур города. "Эчмиадзин" представляет собой голое поле, с иссохшими трибунами и старыми поржавевшими футбольными воротами. В отличие от бассейна, заброшенного по соседству, стадион посещают дворовые футболисты. Местные полагают, что судьба обоих заброшек, удобно расположенных практически в центре города, рано или поздно будет решена в пользу строительства очередного церковного комплекса, а потому не питают надежд на восстановление спортивных объектов.

Стадион Варденис

В городке Варденис, к югу от озера Севан, на улице Лернагорцнери (Горнорабочих), находится один из самых жутких заброшенных стадионов Армении.

Что было?

История стадиона туманна. Судя по его руинам и спортивной истории городка, складывается впечатление, что "Варденис" даже не был достроен и веден в эксплуатацию. Тем не менее это был типичный провинциальный стадион, рассчитанный на 2 тыс. мест. В 1990-х была попытка создать на базе футбольного сообщества города полноценную команду, которая просуществовала два года. За это время команда неоднократно переименовывалась. Был ли "Варденис" ее домашней ареной неизвестно.

Что стало?

Холодные жуткие пейзажи, окружающие "Варденис" могут неприятно удивить. Территория спортивного объекта представляет собой руины. Подниматься на трибуны небезопасно.