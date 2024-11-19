Что на Южном Кавказе пьют в жару: лимонады и шербеты

Лето на Южном Кавказе —настоящее испытание: знойное солнце, сухой воздух гор и долин, когда жажда становится почти нестерпимой. Именно здесь, в Грузии, Армении и Азербайджане, веками рождались и совершенствовались прохладительные напитки, которые спасали от жары, радовали вкусом и становились частью национальной культуры.

Грузинские «Воды Лагидзе», армянские лимонады в особых сосудах и азербайджанские шербеты — это не просто утоление жажды, а настоящие истории изобретательности, природных даров и традиций.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Грузия: «Воды Лагидзе» — вкус Тбилиси, рожденный в аптеке

История самого знаменитого грузинского лимонада началась в конце XIX века в Кутаиси. Митрофан Лагидзе, сын обедневших дворян, в 14 лет поступил учеником в аптеку. Там он освоил секреты производства напитков, а потом начал экспериментировать с натуральными фруктами, травами и ягодами вместо импортных эссенций.

В 1887 году Лагидзе создал собственную рецептуру фруктовых вод на естественном сырье. В 1900-х он перенес производство в Тбилиси, открыл фабрику и фирменный магазин на проспекте Руставели (тогда — Головина). Лимонады Лагидзе быстро завоевали популярность: их подавали на Тегеранской и Ялтинской конференциях, дарили главам государств, а на международных выставках они собирали высшие награды.

Особенно актуальны они были именно летом: в жарком грузинском климате ледяной лимонад с натуральными сиропами (лимонный, тархун, грушевый, мятный) становился спасением. Митрофан сам больше всего любил лимонный — называл его божественным. Сегодня «Воды Лагидзе» остаются символом Грузии: натуральные сиропы, газированная вода и тот самый яркий, узнаваемый вкус, который не спутаешь ни с чем.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Армения: лимонады в конусных сосудах и бренды, рожденные в горах

В Армении традиция освежающих напитков тоже уходит корнями в борьбу с летней жарой. Здесь особенно ценят натуральные лимонады и минеральные воды, которые пьют охлажденными. Популярные бренды Дилижан, Сипан и Джермук стали настоящими спасителями в знойные дни.

Сипан известен лимонадами на основе натуральных соков местных фруктов и трав: вишня, тархун, дюшес, гранат. Они сохраняют свежий, насыщенный вкус и идеально утоляют жажду.

Джермук — это легендарная минеральная вода из горных источников, известная с древних времен. Ее целебные свойства (помощь при проблемах с пищеварением, нервной системой) делали ее популярной на курортах и в повседневной жизни.

Дилижан тоже ассоциируется с чистыми горными водами и прохладительными напитками региона.

Особая традиция — потребление лимонадов из конусных сосудов (или специальных вытянутых, сужающихся кверху стаканов). Такие формы помогали дольше сохранять прохладу напитка и создавали особую эстетику: пузырьки газа красиво поднимались, а аромат раскрывался постепенно. В жаркий армянский день сесть в тени, взять такой сосуд с ледяным лимонадом или таном (йогуртным напитком) — это классика летнего отдыха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан: шербеты — короли восточного гостеприимства

В Азербайджане прохладительные напитки возведены в ранг искусства. Шербеты (или шербе) — это не просто напитки, а изысканные, ароматные эликсиры, которые традиционно подают после еды или в знойный день.

Классические варианты готовят из фруктов и ягод: алыча, незрелый виноград (гора), гранат, лимон, малина. Добавляют ароматные травы — базилик, мяту, шафран. Но настоящий хит — шербет с лепестками роз. Свежие темно-красные лепестки чайной розы заливают горячей водой, добавляют лимонную кислоту или сок, сахар и настаивают. Получается нежный, душистый, слегка сладкий напиток с потрясающим цветом и ароматом (иногда его называют гюль-шербет или овшала).

В жарком азербайджанском лете шербеты — это настоящее спасение: они освежают, тонизируют и радуют глаз. Их готовят как в домашних условиях, так и подают в ресторанах и на праздниках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Общее наследие Кавказа

Натуральные ингредиенты, доступные в горах и долинах, изобретательность местных мастеров и желание радовать гостей сделали напитки частью культуры. Сегодня «Воды Лагидзе», Сипан, Джермук, Дилижан и азербайджанские шербеты можно найти не только на родине, но и далеко за ее пределами как вкус настоящего Кавказа.