Снятый в Ингушетии фильм покажут на двух международных кинофестивалях

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушская кинокартина "Письмо" примет участие в кинофестивалях в Иордании и Бангладеш. Полнометражная лента была снята ингушской национальной киностудией (INKI).

Фильм "Письмо", снятый ингушскими кинематографистами, станет участником международных кинофестивалей, рассказали в пресс-службе ингушской национальной киностудии (INKI).

"Организаторы фестиваля Karama Human Rights Film Festival Team прислали нам письмо с приглашением к участию в основную секцию"

– пресс-служба

Событие стартует 5 декабря в Аммане (столица Иордании). Фестиваль будет проходить по 13 декабря.

Еще одним фестивалем, где ожидают "Письмо", станет Dhaka International Film Festival. Это фестиваль пройдет в Дакке (Бангладеш) 10-18 января будущего года.

Кинофестиваль в Дакке входит в число крупнейших культурных событий года. В 2026 году в нем примут участие порядка 75 стран Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
Стоит отметить, что фильм "Письмо" был снят при поддержке Минкультуры России.

