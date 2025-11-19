Снятый в Ингушетии фильм покажут на двух международных кинофестивалях

Фильм "Письмо", снятый ингушскими кинематографистами, станет участником международных кинофестивалей, рассказали в пресс-службе ингушской национальной киностудии (INKI).
"Организаторы фестиваля Karama Human Rights Film Festival Team прислали нам письмо с приглашением к участию в основную секцию"
– пресс-служба
Событие стартует 5 декабря в Аммане (столица Иордании). Фестиваль будет проходить по 13 декабря.
Еще одним фестивалем, где ожидают "Письмо", станет Dhaka International Film Festival. Это фестиваль пройдет в Дакке (Бангладеш) 10-18 января будущего года.
Кинофестиваль в Дакке входит в число крупнейших культурных событий года. В 2026 году в нем примут участие порядка 75 стран Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.
Стоит отметить, что фильм "Письмо" был снят при поддержке Минкультуры России.