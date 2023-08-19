Фрагменты древнейшего христианского храма России вернули в Ингушетию

Представители Минкультуры Чечни возвратили в Ингушетию части барельефа самого древнего христианского храма России – Тхаба-Ерды.

В Ингушетию возвращены фрагменты барельефа древнейшего российского христианского храма Тхаба-Ерды в Джейрахском районе, такое сообщение распространила пресс-служба Минкультуры и туризма региона.

В нем говорится, что событие произошло на официальной встрече министра культуры и туризма Ингушетии Залины Льяновой и министра культуры Чечни Исы Ибрагимова.

"В рамках встречи прошла торжественная процедура приема-передачи четырех фрагментов барельефных камней древнего храма Тхаба-Ерды, находившихся в Государственном музее Чеченской Республики"

– Минкультуры Ингушетии

Ценные предметы будут храниться в Ингушском государственном музее краеведения им. Т. Мальсагова.

В сообщении подчеркивается, что в ходе процедуры были выполнены все музейные нормы и регламенты.

"Обе стороны выразили признательность друг другу за конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество, подчеркнув важность совместных усилий по сохранению и популяризации культурного наследия"

– Минкультуры Ингушетии