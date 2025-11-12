Сириус принимает пятый международный Конгресс молодых ученых

В "Сириусе" открывается юбилейный, пятый по счету международный Конгресс молодых ученых, который свыше 7 тысяч участников из более чем 80 стран. Он посвящен будущему науки и энергетики.

Федеральная территория "Сириус", образовательный центр для одаренных детей в Адлерском районе Сочи, сегодня принимает юбилейный, пятый по счету международный Конгресс молодых ученых, главная тема которого - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего".

Форум соберет свыше 7 тыс участников из более чем 80 стран – в их числе лидеры российской науки, специалисты лучших научных школ и образовательных организаций, представители органов власти, бизнеса и госкорпораций, а главное - талантливые молодые ученые из России и других стран, передает РИА Новости.

Конгресс продлится три дня - с 26 по 28 ноября, в него вошли более 170 мероприятий, в ходе которых его участникам предстоит обсудить развитие атомной отрасли, освоение космоса и мирового океана, динамику роста химической промышленности, энергетики и биотехнологий, искусственного интеллекта и агропромышленного сектора.

В ходе дискуссий участники форума обсудят развитие проектов и мероприятий Десятилетия науки и технологий, в том числе - привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, а также роль науки в решении важнейших задач развития общества и страны.

Одним из направлений работы станет обсуждение прикладной и фундаментальной наук, подготовка научных кадров и научно-технологическое развитие российских регионов, в том числе - цифровая трансформация науки и высшего образования.

Для иностранных гостей конгресса особенно интересным станут вопросы международного научного сотрудничества - дискуссии пойдут о роли научной дипломатии, а также построении мира без ядерной угрозы.

Будут и сессии в новых форматах – молодые химики сойдутся в научных баталиях, а блогеры поведают о популяризации науки и создании научно-популярного контента для широкой аудитории.

Все дискуссии пройдут в русле ключевой темы "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего". Этой же теме будет посвящено пленарное заседание.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают фонд "Росконгресс", правительство РФ, а также Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.