Кто будет добывать нефть в Венесуэле и сколько она будет стоить?

Судьба нефтяных ресурсов Венесуэлы решилась фактически за один день: самая богатая нефтью страна в мире больше не вправе распоряжаться собственными запасами углеводородов. Кому теперь принадлежит нефть Венесуэлы, кто будет ее добывать и по каким ценам продавать - рассказываем в нашем материале.

Кто добывал нефть в Венесуэле?

По сравнению со странами Ближнего Востока, нефть в Венесуэле начали добывать достаточно рано. Еще в 1910-х годах власти страны заключили концессионные соглашения с международными компаниями, включая американские и британские. К началу Второй мировой войны Венесуэла была третьей по производству нефти в мире после США и СССР, а в годы войны обеспечивала колоссальные объёмы для cоюзников, постоянно наращивая производство.

В начале 1960-х годов Венесуэла была одним из инициаторов создания ОПЕК, структуры, необходимой для того, чтобы обуздать падение цен на нефть, а в середине 1970х годов власти страны предприняли попытку национализировать нефтяное производство, создав государственную компанию PDVSA. Добыча нефти при этом по-прежнему была сосредоточена в руках транснациональных компаний, в том числе американских Standard Oil, Mobil, Exxon и британской Shell. В 1990х годах президент Уго Чавес значительно ограничил автономию PDVSA и действующих под её эгидой транснациональных компаний. В 2007 году активы американских ExxonMobil и ConocoPhillips были изъяты в пользу государства: очевидно, именно их имеет в виду Трамп, когда заявляет, что Венесуэла украла нефть у США. В 2017 году первая администрация Дональда Трампа ввела экономические санкции против PDVSA.

Кому принадлежит нефть в Венесуэле?

С точки зрения права недра Венесуэлы, в том числе запасы нефти принадлежат самой Венесуэле и никому больше. Однако после захвата президента Мадуро ситуация с добычей нефти в Венесуэле изменилась, поскольку на неё заявили права США. Юридически никаких обоснований для этого нет: венесуэльская нефть никогда не принадлежала ни Америке, ни американским компаниям. Потеряв концессии в 1976 году, американские компании, включая Mobil, Exxon и предшественника Chevron получили компенсацию в размере миллиарда долларов и при этом продолжили свою работу в стране. Правда, компаниям, потерявшим свои активы в 2007 году, убытки возмещены не были. В 2019 году Всемирный банк постановил, что Венесуэла должна выплатить ConocoPhillips компенсацию в размере $ 8,7 млрд, однако эти деньги американская корпорация так до сих пор и не получила.

США захватили нефть Венесуэлы?

В начале января Дональд Трамп заявил, что США возродят Венесуэлу таким образом, что она станет чрезвычайно прибыльной:

Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть

Трамп пояснил, что крупнейшие нефтяные компании Америки вложат в деньги в инфраструктуру и начнут зарабатывать средства. Нынешнее правительство Венесуэлы, возглавляемое Дельси Родригес, бывшим вице-президентом и ныне действующим президентом, полностью готово сотрудничать с Вашингтоном, однако на каких условиях будет добываться нефть и будет ли сама Венесуэла что-либо получать, неизвестно.

Какие компании будут добывать нефть в Венесуэле?

На сегодняшний день единственная американская компания c лицензией на добычу нефти в Венесуэле, это Chevron. На нее приходится четверть всей добычи в стране, то есть 250 тысяч баррелей в день. Помимо Chevron, венесуэльская нефть может быть интересна для Exxon Mobil и ConocoPhillips. Однако для того, чтобы начать зарабатывать деньги в южноамериканской стране, их сперва придётся вложить, притом в условиях политической неопределенности. В свою очередь Трамп пообещал, что американские корпорации выделят на производство нефти в Венесуэле как минимум $100 млрд.

Что не так с нефтью в Венесуэле?

Венесуэла - обладательница крупнейших запасов нефти на планете. По оценкам, доказанные запасы составляют 303 млрд баррелей или 17% от мировых запасов, что почти в четыре раза больше, чем у России, и в пять раз больше, чем у США. В середине 1970-х годов страна добывал 3,5 млн баррелей нефти в день, однако на сегодняшний день производство составляет около миллиона баррелей. Американским компаниям, которые Трамп призывает заняться активной добычей нефти в Венесуэле, придётся потратить на поддержание нынешнего уровня производства как минимум $50 млрд, а чтобы увеличить добычу до 1,4 млн баррелей в день - $120 млрд в ближайшие 15 лет. Это колоссальная сумма для достаточно умеренного производства.

Есть и другая проблема, связанная с венесуэльской нефтью: она сверхтяжелая, то есть плотная и вязкая, из-за чего ее добыча сложнее и дороже, чем добыча обычной нефти. Чтобы сделать её пригодной для продажи, ее смешивают с более лёгкими сортами и продают со скидкой. По состоянию на начало 2026 года, венесуэльский сорт Merey продавался со скидкой в $22 за баррель по отношению к бенчмарку Brent.

Выгодно ли добывать венесуэльскую нефть?

Несмотря на то, что Венесуэла - страна нефти, её добыча в больших объемах при текущих ценах на углеводороды невыгодна. По оценкам консультационного агентства Wood Mackenzie, себестоимость добычи венесуэльской нефти (одного барреля) составит примерно $80, а сегодняшняя цена нефти - $61,65. Мировые цены должны быть как минимум на $20 выше, чтобы производство венесуэльской нефти стало экономически целесообразным.

Поводя итог, логично предположить, что американские корпорации, включая Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips на данном этапе не готовы рисковать и активно заходить в Венесуэлу, по трем причинам: