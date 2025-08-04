Меликов сообщил о строительстве обходов трех городов в Дагестане

В Дагестане начали строить обходы трех городов. Власти республики заявили, что они будут служить повышением возможностей инфраструктуры МТК "Север-Юг".

Руководитель Дагестана Сергей Меликов сообщил о полном объеме работ по прокладке автомобильных дорог в обход трех республиканских городов, в том числе Махачкалы.

Он отметил, что сегодня в Дагестане строятся не только новые социальные объекты, но и водоводы, очистные сооружения, а также проводится модернизация инженерной инфраструктуры.

Глава региона подчеркнул, что новые дороги будут идти в обход трех городов Дагестана – Махачкалы, Дербента и Хасавюрта. Меликов добавил, что они повысят возможности инфраструктуры МТК "Север-Юг".