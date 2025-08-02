Вестник Кавказа

Дагестан получит 7 млрд рублей на развитие водоснабжения

Дагестан получит 7 млрд рублей на развитие водоснабжения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На развитие водоснабжения в Дагестане направят около 7 млрд рублей.

Дагестан получит из федерального бюджета почти 7 млрд рублей в рамках программы развития инфраструктуры. Средства пойдут на развитие водоснабжения Избербаша и других населенных пунктов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 

"Эти средства мы направим на решение одного из острых вопросов – обеспечение Избербаша и близлежащих населённых пунктов качественным водоснабжением. Не побоюсь этих слов, это историческое событие для людей, которые долгие годы сталкивались с проблемой водоснабжения"

– Сергей Меликов 

В рамках проекта будет создан водовод от Каспийска до Избербаша протяженностью 46 км. 

Как отметил Меликов, проблема с водой будет решена для 70 тыс жителей. Проект также благотворно повлияет на развитие туризма и жилищного строительства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.