Дагестан получит 7 млрд рублей на развитие водоснабжения

На развитие водоснабжения в Дагестане направят около 7 млрд рублей.

Дагестан получит из федерального бюджета почти 7 млрд рублей в рамках программы развития инфраструктуры. Средства пойдут на развитие водоснабжения Избербаша и других населенных пунктов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Эти средства мы направим на решение одного из острых вопросов – обеспечение Избербаша и близлежащих населённых пунктов качественным водоснабжением. Не побоюсь этих слов, это историческое событие для людей, которые долгие годы сталкивались с проблемой водоснабжения"

– Сергей Меликов

В рамках проекта будет создан водовод от Каспийска до Избербаша протяженностью 46 км.

Как отметил Меликов, проблема с водой будет решена для 70 тыс жителей. Проект также благотворно повлияет на развитие туризма и жилищного строительства.