Дагестан сохранил лидерство по производству баранины на Кавказе

На Северном Кавказе за год увеличилось производство баранины. Лидером в регионе стал Дагестан. На СКФО приходится 36% от всего производства баранины в России.

Регионы Северного Кавказа за год нарастили производство баранины на 6% - до 46,4 тыс т, сообщает пресс-служба Россельхозбанка.

Там уточнили, что доля СКФО во всероссийском производстве баранины увеличилась с 33% до 36%. Лидером на Кавказе стал Дагестан с показателем почти 14 тыс т (30% от общего объема).

В тройку лидеров также вошли Ставропольский край с показателем 9,7 тыс т (21%) и Карачаево-Черкесия – 8,2 тыс т (18%).

Стоит отметить, что Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария показали наибольший рост на Северном Кавказе – до 19% и до 21% соответственно.

Уточняется, что сельхозорганизации произвели 8 тыс т баранины (+25%), личные подсобные хозяйства – 17,5 тыс т (+1%), фермеры – около 21 тыс т (+3).