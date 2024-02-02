Дагестан стал крупнейшим поставщиком баранины

Только за четыре месяца текущего 2024 года дагестанские животноводы произвели почти 40 тысяч тонн баранины, что позволило вывести регион в число крупнейших поставщиков мяса не только в России, но и в ряде дружественных стран.

Дагестан в январе-апреле 2024 года произвел 39 тыс. тонн баранины, сообщил сегодня на пленарном заседании на XXIV Российской выставке племенных овец и коз в Каспийске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Эмин Шайхгасанов.

"В 2023 году объем производства мяса в республике в вольном весе составил около 257 тыс. тонн, из них 65 тыс т баранины. На 1 мая текущего года в республике производство баранины составило 39 тыс т"

- Эмин Шайхгасанов

Широко востребованное мясо уходит не только в российские магазины – его с удовольствием покупают в дружественных странах – особым спросом дагестанская баранина пользуется в Азербайджане, Грузии, Иране, Казахстане и Узбекистане, в минувшем 2023 году на экспорт было отправлено 152 тыс голов мелкого рогатого скота, растет и экспорт крупного рогатого скота - 62 тыс голов, - добавил Шайхгасанов, передает "Интерфакс".

Регион планирует в скором времени наладить и переработку мясной продукции, отметил на заседании глава Дагестана Сергей Меликов.

"В Дагестане нужно развивать переработку, потому что мы много выращиваем, много производим, но практически не перерабатываем. От качества переработки зависит и заключение контрактов с другими регионами, и экспорт"

- Сергей Меликов