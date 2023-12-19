Больше баранины стали производить на Ставрополье

В Ставропольском крае в прошлом году нарастили производство баранины. За год регион произвел свыше 27,5 тыс тонн баранины.

Ставропольский край за год на 2,7% нарастил производство баранины, об этом рассказал глава Минсельхоза региона Сергей Измалков.

По его словам, за год было произведено 27,6 тыс т баранины.

"Прирост обеспечила реализация на территории Нефтекумского округа крупнейшего в России комплекса по промышленному производству баранины. С помощью господдержки инвестор планирует дальнейшее расширение производства в других территориях края, что позволит и дальше наращивать объемы производства"

– министр

Баранина со Ставрополья поставляется не только на российский рынок, но и в другие страны.

Ставрополье - четвертый в России регион по объемам производства баранины. В 2024 году из бюджета на поддержку и развитие отрасли будет выделено почти 89 млн рублей.