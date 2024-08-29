Вирус Нипах: симптомы, как передается, чем опасен?

Вирус Нипах в Индии снова активизировался: 9 сентября в Керале умер 24-летний студент. Он стал второй жертвой вируса в Керале за год и 21-ой с 2018 года. В списке контактировавших с погибшим - 175 человек. Власти штата пытаются предотвратишь вспышку. Расскажем, что такое вирус Нипах, какие симптомы заражения и есть ли от него лекарство?

Что такое вирус Нипах?

Вирус Нипах - это РНК-вирус зооноз, то есть вирус, способный поражать как человека, так и животных. Впервые вирус был обнаружен в малайзийской деревне Нипах в 1998 году. Вирус Нипах классифицируется как смертельный, поскольку на сегодняшний день эффективного лекарства или вакцины от него нет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как передается вирус Нипах

Считается, что естественным носителем вируса Нипах являются крыланы. Самую первую вспышку вируса, которая была зафиксирована в Малайзии, связывают именно с ними: свиньи, скорее всего, ели еду и пили воду, зараженные вирусом, попавшим в них с фекалиями крыланов. От свиней впоследствии заразились люди.

Сегодня большинство экспертов сходится во мнении, что вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем, однако инфицирование может произойти при тесном контакте с респираторными каплями.

Вирус Нипах точно передается через зараженное мясо животных.

Еще один путь заражения - контакт с животными-носителями.

Вирус Нипах передается через жидкости организма человека.

Еще один путь заражения - фрукты и свежевыжатые соки, на которых есть вирус (например, от крыланов).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вирус Нипах убивает?

За последние 25 лет вспышки вируса Нипах были зафиксированы на Филиппинах, в Сингапуре, Бангладеш и Индии. С каждой новой вспышкой вирус, который пока что невозможно вылечить и от которого не существует прививки, становится все смертельнее. В 2001 году смертность от вируса Нипах составила 69%, в 2013 - 83%, а в 2018 году - почти 95%. Среди животных с вирусом Нипах смертность низкая.

Какие симптомы вируса Нипах?

У людей вирус Нипах вызывает быстро прогрессирующее респираторное заболевание, на фоне которого также может развиться энцефалит. Проблема с идентификацией вируса заключается в том, что на начальном этапе у зараженного нет каких-либо особенных симптомов, из-за чего инфекцию сложно выявить в первые дни. Среди симптомов вируса Нипах:

лихорадка

проблемы с дыханием

кашель

боль в горле

повышенная температура

слабость

боль в мышцах

головная боль

дезориентация

проблемы с сердцем

судороги и припадки

расстройство памяти и сознания

атрофия мозга

изменение поведения

паралич глазодвигательного нерва и лицевых мышц.

Симптомы обычно проявляются через 3-14 дней после контакта с вирусом, который поражает как дыхательную, так и центральную нервную систему человека. Прогрессирует заболевание, вызванное вирусом очень быстро: заболевший может впасть в кому через день-два после появления симптомов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как определяют вирус Нипах?

Вирус Нипах может быть диагностирован либо во время заболевания, либо после выздоровления. На ранних стадиях заболевания вирус определяется с помощью ПЦР-теста в реальном времени.

Сколько болеют вирусом Нипах?

Продолжительность болезни, провоцируемой вирусом Нипах, составляет от 3 дней до двух недель. Пациентов, зараженных вирусом, лечат с помощью поддерживающей терапии, в первую очередь борясь с симптомами. Примерно у 20% переболевших вирусом Нипах сохраняются неврологические проблемы, в частности, они страдают от судорог или изменений личности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли вирус Нипах в России?

На сегодняшний день в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом Нипах. По данным за июль 2024 года, с момента обнаружения вируса им переболели 749 человек в таких странах, как:

Бангладеш

Индия

Малайзия

Сингапур

Филиппины.

Из них умерло 415 человек. Всемирная организация здоровья рассматривает вирус Нипах как приоритетный для исследований.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не заразиться вирусом Нипах?

Поскольку лекарства от вируса Нипах нет, важно соблюдать определенные меры, чтобы снизить угрозу заражения. В первую очередь следует мониторить эпидемиологическую ситуацию в странах Азии, где вспышки вируса периодически случаются, и если вы собираетесь туда отправиться, необходимо:

тщательно мыть свежие фрукты;

воздержаться от употребления свежевыжатых соков;

есть только то мясо, которое прошло термическую обработку;

избегать регионов, где большие скопления летучих мышей, в частности, крыланов;

регулярно мыть руки с мылом.