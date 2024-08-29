Вирус Нипах: симптомы, как передается, чем опасен?

Что такое вирус Нипах?
Вирус Нипах - это РНК-вирус зооноз, то есть вирус, способный поражать как человека, так и животных. Впервые вирус был обнаружен в малайзийской деревне Нипах в 1998 году. Вирус Нипах классифицируется как смертельный, поскольку на сегодняшний день эффективного лекарства или вакцины от него нет.
Как передается вирус Нипах
Считается, что естественным носителем вируса Нипах являются крыланы. Самую первую вспышку вируса, которая была зафиксирована в Малайзии, связывают именно с ними: свиньи, скорее всего, ели еду и пили воду, зараженные вирусом, попавшим в них с фекалиями крыланов. От свиней впоследствии заразились люди.
- Сегодня большинство экспертов сходится во мнении, что вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем, однако инфицирование может произойти при тесном контакте с респираторными каплями.
- Вирус Нипах точно передается через зараженное мясо животных.
- Еще один путь заражения - контакт с животными-носителями.
- Вирус Нипах передается через жидкости организма человека.
- Еще один путь заражения - фрукты и свежевыжатые соки, на которых есть вирус (например, от крыланов).
Вирус Нипах убивает?
За последние 25 лет вспышки вируса Нипах были зафиксированы на Филиппинах, в Сингапуре, Бангладеш и Индии. С каждой новой вспышкой вирус, который пока что невозможно вылечить и от которого не существует прививки, становится все смертельнее. В 2001 году смертность от вируса Нипах составила 69%, в 2013 - 83%, а в 2018 году - почти 95%. Среди животных с вирусом Нипах смертность низкая.
Какие симптомы вируса Нипах?
У людей вирус Нипах вызывает быстро прогрессирующее респираторное заболевание, на фоне которого также может развиться энцефалит. Проблема с идентификацией вируса заключается в том, что на начальном этапе у зараженного нет каких-либо особенных симптомов, из-за чего инфекцию сложно выявить в первые дни. Среди симптомов вируса Нипах:
- лихорадка
- проблемы с дыханием
- кашель
- боль в горле
- повышенная температура
- слабость
- боль в мышцах
- головная боль
- дезориентация
- проблемы с сердцем
- судороги и припадки
- расстройство памяти и сознания
- атрофия мозга
- изменение поведения
- паралич глазодвигательного нерва и лицевых мышц.
Симптомы обычно проявляются через 3-14 дней после контакта с вирусом, который поражает как дыхательную, так и центральную нервную систему человека. Прогрессирует заболевание, вызванное вирусом очень быстро: заболевший может впасть в кому через день-два после появления симптомов.
Как определяют вирус Нипах?
Вирус Нипах может быть диагностирован либо во время заболевания, либо после выздоровления. На ранних стадиях заболевания вирус определяется с помощью ПЦР-теста в реальном времени.
Сколько болеют вирусом Нипах?
Продолжительность болезни, провоцируемой вирусом Нипах, составляет от 3 дней до двух недель. Пациентов, зараженных вирусом, лечат с помощью поддерживающей терапии, в первую очередь борясь с симптомами. Примерно у 20% переболевших вирусом Нипах сохраняются неврологические проблемы, в частности, они страдают от судорог или изменений личности.
Есть ли вирус Нипах в России?
На сегодняшний день в России не было зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом Нипах. По данным за июль 2024 года, с момента обнаружения вируса им переболели 749 человек в таких странах, как:
- Бангладеш
- Индия
- Малайзия
- Сингапур
- Филиппины.
Из них умерло 415 человек. Всемирная организация здоровья рассматривает вирус Нипах как приоритетный для исследований.
Как не заразиться вирусом Нипах?
Поскольку лекарства от вируса Нипах нет, важно соблюдать определенные меры, чтобы снизить угрозу заражения. В первую очередь следует мониторить эпидемиологическую ситуацию в странах Азии, где вспышки вируса периодически случаются, и если вы собираетесь туда отправиться, необходимо:
- тщательно мыть свежие фрукты;
- воздержаться от употребления свежевыжатых соков;
- есть только то мясо, которое прошло термическую обработку;
- избегать регионов, где большие скопления летучих мышей, в частности, крыланов;
- регулярно мыть руки с мылом.