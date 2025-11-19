Нетаньяху запросил помилование у Герцога

Израильский премьер подал запрос о помиловании президенту страны. Документ был передан через адвоката. Ранее о помиловании Нетаньяху просил Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил помилование, документ поступил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, информирует 30 ноября канцелярия Герцога.

Запрос Нетаньяху был передан через адвоката Амита Хадада и включает два письма – одно за подписью адвоката, второе – за подписью премьера, который находится под следствием по делу о коррупции.

"Офис Президента осознает, что это чрезвычайный запрос, имеющий серьезные последствия. Получив все необходимые мнения, президент ответственно и добросовестно рассмотрит запрос"

– канцелярия президента Израиля

Ранее в этом месяце письмо с призывом помиловать Нетаньяху направил президенту Израиля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.