США – Иран: методы борьбы визуальной эпохи

Александр Клемент

17 февраля в Женеве должны пройти переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье. Расскажем, какие современные методы давления Дональд Трамп использует для улучшения переговорных позиций Вашингтона и что важнее - авианосец "Джеральд Форд" или его фото, размещенное президентом США.

Иногда геополитика говорит не словами, а образами. Один из самых мощных образов последних дней - фотография авианосца USS Gerald R. Ford, опубликованная Дональдом Трампом без каких-либо пояснений, без лозунгов. Просто гигант из стали, символ американской мощи, плывущий в сторону неспокойного мира.

Ближний Восток - регион, где любое движение воспринимается как угроза, а любое молчание как слабость. Ситуация вокруг Ирана предельно накалена. США и Израиль ведут активную подготовку к возможному военному удару, однако одновременно продолжаются переговоры. Вероятность силового сценария сейчас крайне высока и зависит от дипломатических усилий в ближайшие недели.

При таком положении дел публикация президента США только подлила масла в огонь, причем произошло это на фоне сообщений о том, что США готовятся к возможной затяжной операции. Авианосец Gerald R. Ford присоединится к уже находящемуся в регионе возможного конфликта другому кораблю USS Abraham Lincoln. Кроме того, там уже находятся эсминцы и дополнительные батареи ПРО THAAD. Словом, к берегам Ирана стягивается беспрецедентная группировка сил.

Сегодня Иран воспринимается Вашингтоном как система влияния - через прокси, через дроны. И эту модель США хотят сломать, не ввязываясь формально в новую большую войну.

Когда говорят, что США готовятся к затяжной войне с Ираном, многие сразу представляют Ирак-2003, ковровые бомбардировки и наземную операцию. Но современная затяжная война это:

санкции нового поколения;

удары «чужими руками»;

экономическое выматывание;

точечные силовые акции без официального объявления войны;

постоянное присутствие силы «на всякий случай».

Современные концепции ведения войны хорошо укладываются в систему координат самого Трампа, который предпочитает визуальные угрозы вербальным, используя образы, а не дипломатические формулировки.

Парадокс Трампа в том, что он максимально громко угрожает, но неохотно начинает новые войны. Трамп - политик визуальной эпохи, понимающий, что картинка работает быстрее слов. Авианосец в соцсети - современный эквивалент старого дипломатического ультиматума, только без бумаги и подписей. Поэтому такой жест можно читать как попытку удержать мир от резкого шага, ведь цена ошибки слишком высока.

Фотография авианосца - это не начало войны, а предупреждение о ее возможности. И в этом самая мирная часть всей истории. Потому что пока стороны обмениваются символами силы, а не реальными ударами, у дипломатии еще есть пространство. Но это пространство быстро сужается.

Нынешний курс США на международной арене - стратегия кнута и пряника, сочетание жестких угроз и дипломатии, и в полном соответствии с этим курсом, Трамп совмещает дипломатию с давлением, надеясь принудить Иран к капитуляции, но готовясь к ударам по ядерным объектам в случае неудачи.

Трамп сказал, что на переговоры с Ираном отведен месяц, пригрозил переходом ко второй фазе, которая будет "очень жесткой" в случае провала дипломатии. В ответ Иран объявил свою ракетную мощь "красной линией", не подлежащей обсуждению, пообещав решительный ответ на любую агрессию.

В этой ситуации необходимо учитывать и давление Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля экстренно посетил Вашингтон, пытаясь убедить Трампа не заключать "мягкую" сделку. Он требует полного демонтажа ядерной и ракетной программ Ирана, а также прекращения поддержки прокси-групп. По данным СМИ, стороны обсуждали сценарии на случай провала переговоров, и Израиль активно готовится к "непредвиденным обстоятельствам".

Нельзя обойти вниманием и такой важный фактор как внутреннее обострение в самом Иране. Страна охвачена глубочайшим экономическим и политическим кризисом. Национальная валюта риал обновила исторический минимум, упав до почти 1,5 млн за доллар. На этом фоне вспыхнули массовые протесты, жестоко подавленные силами безопасности (по данным активистов, погибло до 7 тыс. человек), а по некоторым другим источникам число погибших исчисляется несколькими десятками тысяч. Власти жестко отреагировали на политиков-реформистов, которые осудили убийства протестующих.

Таким образом можно выделить несколько ключевых аспектов нынешнего развития событий:

Иран слишком приблизился к ядерному порогу. Это уже не риторика, а расчеты. И США не могут позволить себе выглядеть пассивными. Израиль подталкивает к жесткому сценарию. Не обязательно к войне, но к демонстрации силы точно. Американская внутренняя политика. Трампу нужен образ сильного лидера, который «держит мир в узде», но не хоронит американских солдат. Сигнал не только Ирану, но и Китаю с Россией. Мол, США все еще способны держать несколько фронтов сразу.

Сама публикация авианосца - это не столько обращение к Тегерану, сколько напоминание миру, что стабильность сегодня держится не на договорах, а на демонстрации силы. И это тревожный сигнал.

Для мира в целом такие жесты означают несколько вещей.

Эпоха предсказуемости окончательно закончилась. Когда-то войны объявляли, затем вели переговоры. Сегодня достаточно одного поста, одной фотографии, чтобы рынки вздрогнули, дипломаты напряглись, а обычные люди почувствовали тревогу. Мир все больше живет в режиме «на грани» Без глобальной войны, но и без настоящего мира. С постоянным ощущением, что спокойствие временно, а безопасность условна. Такие сигналы напрямую влияют на экономику:

нефть реагирует мгновенно;

логистика дорожает;

инвесторы становятся осторожнее;

потребители - беднее, хотя и не сразу.

Геополитика давно перестала быть абстрактной. Она в ценниках, билетах, курсах валют и даже в отпускных маршрутах.

Мир привыкает к мысли, что мощные державы разговаривают не через международные институты, а через символы силы. И это меняет ощущение будущего. Мы входим в эпоху, где мир это не отсутствие войны, а умение балансировать над ней. И авианосец на фотографии это не столько про Иран или США. Он про то, насколько хрупким стал глобальный порядок.