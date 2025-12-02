Израиль планирует открыть КПП "Рафах" в ближайшие дни

Израиль готов открыть КПП "Рафах" исключительно для выезда из сектора Газа. Египет настаивает на следовании плану Трампа, подразумевающему работу в обоих направлениях.

Израильский координатор действий правительства на территориях Западного берега Гассан Алиан заявил о готовности пропуска жителей палестинского эксклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Переход должен открыться в ближайшие дни, что позволит людям покинуть сектор Газа после бюрократических процедур одобрения выезда со стороны израильских служб безопасности. Сам процесс будет проходить под наблюдением делегации Миссии ЕС в Палестине.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием [израильского] политического руководства, погранпереход "Рафах" в ближайшие дни будет открыт исключительно для выезда местных жителей из сектора Газа в Египет

– Гассан Алиан

Египет подтвердил координацию действий с Израилем по возобновлению работы КПП. Однако, по данным египетских СМИ, официальный представитель Арабской Республики, отметил, что многостороннее соглашение по "Рафах" неотъемлемо подразумевает возможность, как выезда с территории сектора Газа, так и въезда, подчеркнув наличие данного условия в плане Трампа по прекращению огня.