Израиль: переданные останки не принадлежат оставшимся заложникам

Израиль сообщил, что переданные останки не принадлежат ни Рану Гвили, ни Судтисаку Ринталаку. Вместе с Красным Крестом тело заложника в Газе ищет движение "Исламский джихад Палестины".

Власти Израиля сообщили, что результаты судебно-медицинской экспертизы института Абу Кабир по переданным радикальным палестинским движением ХАМАС останкам не подтверждают связи с семьями двух оставшихся заложников Ран Гвили и Судтисак Ринталак.

В канцелярии премьер-министра Израиля подчеркнули, что миссия по возвращению тел погибших заложников для надлежащего погребения будет продолжена до своего полного завершения.

Бригады "Аль-Кудс", военное крыло "Исламскиго джихада Палестины" и вторая по численности группировка в секторе Газа после ХАМАС, выступили с заявлением о совместных с Красным Крестом поисках тел заложников на территории палестинского эксклава.