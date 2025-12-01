В Газу поступает критически мало гуманитарной помощи – ХАМАС

Представитель ХАМАС заявляет, что жители сектора Газа лишены минимальных базовых условий для выживания. Израиль пускает в три раза меньше фур с поставками на территорию Газы, чем обязан по соглашению о прекращении огня, усугубляя гуманитарный кризис.

Пропускаемого с разрешения израильских властей объема гуманитарной помощи недостаточно даже для удовлетворения минимальных базовых нужд жителей сектора Газа, заявил Хазем Касем, официальный представитель радикального палестинского движения ХАМАС.

Согласно заявлению Касема, израильская сторона, контролирующая процессы ввоза и вывоза, пропускает на территорию палестинского эксклава в первую очередь большегрузные машины с коммерческими товарами. Масштаб гуманитарного кризиса, внутри которого оказались более двух миллионов человек требует фокуса на предметах первой необходимости. Более того, приближающиеся холода обостряют ситуацию с жильем.

По условиям действующего соглашения о прекращении огня, подписанного в конце ноября этого года, Израиль обязан пропускать 600 грузовиков ежедневно, однако, по сообщениям медиа-служб эксклава, реальное число машин меньше в три раза.