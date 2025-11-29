Вестник Кавказа

Израильская армия уничтожила командиров ХАМАС

© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ уничтожил трех высокопоставленных членов ХАМАС. Ранее израильские войска уничтожили пять радикалов в Рафахе.

Военные Израиля провели операцию по ликвидацию высопокоставленных членов ХАМАС. 

Согласно данным палестинских СМИ, в подземных сооружениях Рафаха военные ЦАХАЛ ликвидировали сына члена политбюро палестинского движения ХАМАС Рази Хамеда – Абдаллу Хамеда. Также сообщается о гибели командующего батальоном ХАМАС, который действовал в районе Рафаха. 

Военные Израиля также уничтожили Исмаила Абу-Лабду,  который, по данным медиа, отвечал за передачу израильских заложников. 

Ранее сообщалось о ликвидации войсками Израиля пятерых радикалов ХАМАС в районе Рафаха.

