Израильская армия уничтожила командиров ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожил трех высокопоставленных членов ХАМАС. Ранее израильские войска уничтожили пять радикалов в Рафахе.
Военные Израиля провели операцию по ликвидацию высопокоставленных членов ХАМАС.
Согласно данным палестинских СМИ, в подземных сооружениях Рафаха военные ЦАХАЛ ликвидировали сына члена политбюро палестинского движения ХАМАС Рази Хамеда – Абдаллу Хамеда. Также сообщается о гибели командующего батальоном ХАМАС, который действовал в районе Рафаха.
Военные Израиля также уничтожили Исмаила Абу-Лабду, который, по данным медиа, отвечал за передачу израильских заложников.
Ранее сообщалось о ликвидации войсками Израиля пятерых радикалов ХАМАС в районе Рафаха.