Израильтяне выступили против помилования Нетаньяху

После прошения Нетаньяху о помиловании недовольные израильтяне вышли на демонстрацию протеста перед резиденцией президента в Тель-Авиве. Протестующие считают, что удовлетворение просьбы наделит Израиль статусом "банановой республики".

Жители Тель-Авива вышли на улицы, протестуя и выражая недовольство просьбой нынешнего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о президентском помиловании в рамках судебного разбирательства по делу о коррупции.

Акция протеста началась прошедшим воскресным вечером незадолго после обнародования в СМИ информации об отправленном президенту Ицхаку Герцогу 14-страничном прошении Нетаньяху.

Среди протестующих, помимо десятков жителей Израиля, собравшихся у столичной резиденции президента, также присутствовали и оппозиционные законотворцы и активисты: Наама Лазими, одна из немногих выступающих за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и Шикма Бресслер, физик и одна из лидеров протестного движения Израиля (выступает против Нетаньяху непосредственно).

Лозунгом акции протеста стало сравнение Израиля с "банановой республикой" при положительном решении президента на запрос премьер-министра об амнистии. Перспективу такого решения участники протестов воспринимают как прямую угрозу демократическим основам институтов власти в стране.

Нетаньяху предстал перед судом пять лет назад, а за год до Министерство юстиции представило обвинения по трем отдельным делам о коррупции, включающим в себя мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество.

Действующий премьер-министр не признал вину и не высказал раскаянье, называя расследование политически мотивированным, а также сравнивая с "охотой на ведьм".

Длительность судебного разбирательства вызывает недовольство многих израильтян, некоторые из которых обвиняют Нетаньяху в намеренном затягивании военного конфликта с целью удержаться у власти.