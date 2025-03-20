Вестник Кавказа

Тысячи роз высадят до конца года в столице Ингушетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько тысяч розовых кустов планируется высадить в Магасе в ближайшие месяцы. Работы находятся в самом разгаре.

Около трех тысяч розовых кустов расцветут в Магасе в следующем году, рассказали в администрации ингушской столицы.

Они появятся в парках и других общественных местах, уточнили в мэрии.

"Cотрудники "Зеленхоза" продолжают работу в Парке Победы, где уже высажено 110 кустов. В ближайшие дни еще 290 роз появятся на территории МВД, а также в парках "Шелковый путь" и "Шелковый путь-2""

– администрация Магаса

В сообщении также указано, что три сотни кустов роз уже радуют глаз на территории администрации главы Ингушетии. Кроме того, в разных местах города в ближайшие дни будет высажено еще 400 кустов.

