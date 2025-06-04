Вестник Кавказа

В Кутаиси появится технохаб с музеем и лабораториями

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кутаиси за 21 млн лари построят центр инноваций в области технологий с музеем и лабораториями.

Кутаиси в ближайшие годы может стать центром инноваций Грузии. Власти страны намерены открыть здесь технологический комплекс. 

В проект будет инвестировано свыше 21 млн лари ($7,8 млн). В технохабе откроются исследовательские лаборатории в области информационных технологий и робототехники. Также тут смогут разместиться технологические стартапы. 

Предполагается и образовательная функция комплекса. В учебной части будут проводиться конференции, лекции, тренинги. Аккумулировать достижения прошлого будет научно-технический музей.

