В Кутаиси появится технохаб с музеем и лабораториями

В Кутаиси за 21 млн лари построят центр инноваций в области технологий с музеем и лабораториями.

Кутаиси в ближайшие годы может стать центром инноваций Грузии. Власти страны намерены открыть здесь технологический комплекс.

В проект будет инвестировано свыше 21 млн лари ($7,8 млн). В технохабе откроются исследовательские лаборатории в области информационных технологий и робототехники. Также тут смогут разместиться технологические стартапы.

Предполагается и образовательная функция комплекса. В учебной части будут проводиться конференции, лекции, тренинги. Аккумулировать достижения прошлого будет научно-технический музей.