В Кутаиси начал летать прямой авиарейс из французского Лиона

Минувшей ночью в международном аэропорту Кутаиси приземлился первый прямой авиарейс авиакомпании Wizz Air, прибывший из французского Лиона – это уже третий французский город после Парижа и Ниццы, откуда летают самолеты.

Минувшей ночью в Международном аэропорту Кутаиси совершил посадку первый прямой авиарейс венгерского лоукостера Wizz Air, пассажиры которого прилетели из французского Лиона, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.

Загрузка аэробуса А320 Wizz Air была неполной – на его борту находились 86 пассажиров, однако несмотря на глубокую ночь, встретили их праздничной атмосферой. Традиционно каждому пассажиру первого рейса вручили подарки, подготовленные Объединением, передает Sputnik Грузия.

В обратный путь в аэропорт имени Сент-Экзюпери самолет отправился по расписанию – в 14:45 по местному времени (13:45 мск), время в пути по расписанию, без задержек составит 4 часа 35 минут.

Напомним, Лион стал третьим французским городом после Парижа и Ниццы, откуда в Международный аэропорт Кутаиси осуществляются прямые авиарейсы Wizz Air.