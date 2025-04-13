Аэропорт Кутаиси установил рекорд по пассажиропотоку

Кутаисский международный аэропорт в прошлом месяце принял и отправил рекордное количество пассажиров. В общей сложности пассажиропоток вырос почти в 1,5 раза.

Международный аэропорт Кутаиси в апреле 2025 года обслужил более 145 тыс пассажиров, установив таким образом новый рекорд, об этом рассказали в Объединении аэропортов.

Относительно мая пассажиропоток увеличился почти на 50%. При этом было выполнено почти на треть (28%) больше рейсов – в общей сложности было принято и отправлено 423 самолета.

На данный момент воздушная гавань обслуживает рейсы по 33 направлениям. Самолеты из нее летают в 18 стран мира.

Гендиректор Объединения аэропортов Леван Мосеишвили заявил, что, согласно прогнозам, в приближающийся летний сезон тенденция продолжится, и он будет еще более результативным.

Глава организации напомнил, что с прошлого месяца из Кутаиси снова стало можно улететь в Мадрид и Гамбург.

"С 3 июня откроется совершенно новый маршрут в Лион, что особенно интересно для наших футбольных болельщиков. Увеличится частота полетов и по существующим направлениям"

– Мосеишвили