Батумоба и Кутаисоба 2025: как в Грузии отметят дни города Батуми и Кутаиси?

В эти выходные дни рождения отпразднуют сразу два крупных города Грузии - Кутаиси и Батуми. Расскажем, когда в Батуми и Кутаиси день города в 2025 году, что такое Кутаисоба, Батумоба и Гандагана, а также какие фестивали пройдут на майские праздники в Тбилиси.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

У многих грузинских городов есть свои именные фестивали: например, Тбилисоба, Батумоба, Душетоба, Каспоба и Мцхетоба. Подобные праздники в Грузии посвящены не только разным городам и святым, но и горным вершинам, монастырям и просто определенной местности по всей Грузии. Этой весной дни города с размахом отпразднуют в Кутаиси и Батуми. Причем Кутаиси отметит праздник Гвирилоба в юбилейный 120-й раз.

Что такое Кутаисоба?

Кутаисоба - это традиционный грузинский праздник, который отмечают в Кутаиси весной. Это ежегодное мероприятие посвящено истории, культуре и единству одного из древнейших городов Грузии. Ведь Кутаиси уже более 3,5 тысяч лет. Хотя Кутаисоба считается днем города Кутаиси, этот праздник также известен как Гвирилоба или "день ромашек". Эта традиция восходит к началу прошлого века, когда гимназистки и знатные дамы Кутаиси продавали ромашки ("гвирила" по-грузински), чтобы собрать средства для больниц.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эта благотворительная акция началась в 1905 году благодаря Саше Чиковани - жене кутаисского губернатора. С тех пор праздник стал символом милосердия и единства горожан. Поэтому некоторые из посетителей фестиваля будут носить с собой как символ белые ромашки. Со временем праздник трансформировался в масштабное событие с концертами и ярмарками, но сохранил свою социальную направленность.

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Когда в Кутаиси день города в 2025 году?

В 2025 году Кутаисобу, как и в предыдущие годы, отмечают 2 мая. В этом году праздник отметят в 120-й раз: жителей и гостей Кутаиси ждет живая музыка и выступления танцевальных ансамблей, ярмарка с региональными имеретинскими продуктами и вином, выставки-продажи ремесленных изделий, а также спортивные мероприятия. Основные мероприятия пройдут в историческом центре города, включая площадь Давида Строителя и набережную реки Риони. В 2025 году фестиваль будут отмечать и в Центральном городском парке, где проводились длительные ремонтные работы.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Батумоба?

Батумоба - это день города Батуми, который превращает курортный город в красочный праздник традиций и фольклора с джазовыми концертами, ремесленным и гастрономическим рынком и другими мероприятиями.

Когда в Батуми день города в 2025 году?

В 2025 году день города в Батуми отмечают два дня - с 3 по 4 мая. Раньше фестиваль отмечали в сентябре, но несколько лет назад празднества перенесли на весну. Традиционно мероприятие соберет тысячи жителей и гостей курорта на территории Старого бульвара и Летнего театра, где пройдут концерты фольклорной, классической и современной музыки, выставки и мастер-классы, будут устроены гастрономические зоны. Батумоба 2025 года посвящена 137-летию города. В 2025 году бюджет города на праздник будет меньше, чем прошлом году, поэтому масштабы фестиваля скорее всего будут немного скромнее. Гала-концерт пройдет вечером 4 мая.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что ждет Тбилиси на майские праздники?

В столице Грузии в первомайские выходные пройдет винный фестиваль Zero Compromise. Это ежегодное мероприятие будет проводиться в тбилисском районе Чугурети со 2 по 3 мая. Стоимость посещения одного дня - 30 лари (около 900 рублей), двух дней - 50 лари (около 1500 рублей). В воскресенье, 4 мая, в пространстве Fabrika пройдет салон натурального вина Саамури (билет стоит 30 лари), а 10 мая в столице пройдет Фестиваль молодого вина. С 1 по 3 мая в Тбилиси также пройдет ежегодный джаз-фестиваль, в 2 мая состоится Международный пасхальный фестиваль. Фестиваль Холи проведут в Тбилиси 4 мая, вход стоит 10 лари (около 300 рублей).

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что такое Гандагана?

Следующий крупный национальный фестиваль пройдет в Батуми лишь осенью. В ноябре 2025 года на черноморском побережье будут отмечать фестиваль сельского туризма Гандагана, получивший свое название от традиционного аджарского танца. Этот фестиваль воссоздаст в Батуми загородную атмосферу. Во время празднеств пять муниципалитетов Аджарии - Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шаухеви и Хуло - будут представлены яркими экспозициями регионального вина и продуктов, мастер-классами, а также вокальными и танцевальными представлениями.