Азербайджан и Казахстан переходят на цифру в логистике: почему это важно для международных перевозок?

Анастасия Жалина

Большинство международных автомобильных перевозок невозможно без специальных разрешений, которые дают транспортным компаниям право выполнять коммерческие рейсы на территории другого государства. На протяжении десятилетий такие документы существовали исключительно в бумажном виде, однако развитие цифровых технологий постепенно меняет сложившуюся систему.

С 2027 года Азербайджан и Казахстан полностью откажутся от бумажных разрешений при международных автомобильных перевозках в пользу электронных бланков разрешений (e-Permit). Соответствующая договоренность была достигнута на днях в Баку на заседании Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам с участием представителей транспортных ведомств двух государств.

На первый взгляд решение касается лишь формы оформления разрешений. Однако на практике речь идет об одном из этапов цифровой трансформации международной логистики, который позволит сократить административные процедуры, упростить работу перевозчиков и повысить эффективность международных транспортных маршрутов.

Зачем перевозчикам нужны международные разрешения?

Международный перевозчик не может свободно выполнять коммерческие рейсы на территории другого государства. Для этого используются специальные разрешения, количество которых ежегодно согласовывается между странами.

Разрешения выдаются для двусторонних перевозок, транзита через территорию государства, а также перевозок в третьи страны. Они позволяют регулировать объем международных автомобильных перевозок и остаются одним из основных инструментов сотрудничества между транспортными ведомствами.

Поэтому обмен разрешениями стал обязательной частью организации международных автомобильных перевозок.

Почему традиционная система перестала отвечать современным требованиям?

На протяжении многих лет международные перевозки осуществлялись на основании бумажных разрешений. Однако с увеличением объемов грузопотока такая система стала создавать дополнительные административные процедуры.

Разрешения необходимо было печатать, распределять между странами, передавать перевозчикам, а затем водителям перед международным рейсом. Кроме того, традиционный документооборот требовал постоянного учета и контроля, увеличивал риск ошибок при оформлении, утраты документов или их неправомерного использования.

По мере роста объемов международных перевозок такой порядок становился менее удобным как для государственных органов, так и для бизнеса. Именно поэтому страны начали постепенно переходить к цифровому обмену разрешениями, сохранив при этом государственный контроль за их использованием.

Что такое e-Permit?

Система e-Permit представляет собой цифровой механизм обмена международными разрешениями между компетентными органами разных государств. Вместо бумажных бланков информация передается через интегрированные информационные системы, а сами разрешения оформляются и выдаются перевозчикам в электронном виде.

В отличие от традиционной системы e-Permit исключает необходимость физического обмена документами между государственными органами и перевозчиками. Это позволяет отказаться от бумажных бланков, которые раньше необходимо было получать в уполномоченных ведомствах и передавать водителям перед выполнением международного рейса.

По оценке транспортных ведомств, цифровой формат упрощает административные процедуры, делает процесс оформления более прозрачным и способствует более оперативной организации международных автомобильных перевозок. Именно успешное применение системы e-Permit стало основанием для следующего шага — полного отказа Азербайджана и Казахстана от бумажных разрешений в двустороннем сообщении с 2027 года.

Что изменится после полного перехода?

После полного перехода обмен разрешениями между Азербайджаном и Казахстаном будет осуществляться исключительно в электронном формате.

Одновременно стороны продолжают увеличивать объемы международных перевозок. В 2026 году было принято решение дополнительно обменяться 6 тыс. электронных разрешений — по 2 тыс. для двусторонних перевозок, транзита и перевозок в третьи страны.

Кроме того, предварительная квота на 2027 год определена в размере 28 тыс. разрешений: 12 тыс. — для двусторонних перевозок, 8 тыс. — для транзитных и еще 8 тыс. — для перевозок в третьи страны. По сравнению с предыдущим периодом общий объем взаимной квоты увеличен на 12 тыс. разрешений, что позволит удовлетворить растущий спрос на международные автомобильные перевозки между двумя странами.

Как развивалась система e-Permit?

Переход Азербайджана и Казахстана на полностью электронный обмен разрешениями стал частью более широкой цифровой трансформации международных автомобильных перевозок. Развитие системы происходило поэтапно.

В декабре 2024 года Азербайджан и Турция протестировали использование электронных разрешений при международных автомобильных перевозках.

В январе 2025 года аналогичные тестовые перевозки были проведены между Азербайджаном и Узбекистаном.

В августе 2025 года к системе подключилась Киргизия.

Следующим этапом стал переход от пилотных проектов к полноценной эксплуатации. 3 июня 2026 года на II Каспийском международном транспортном форуме в Баку Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило о запуске системы электронного обмена разрешениями с Турцией, Узбекистаном и Киргизией.

После промышленного запуска развитие системы продолжилось. В июне 2026 года Азербайджан заключил соглашения с Россией и Ираном о внедрении системы e-Permit, а уже 24 июня Азербайджан и Казахстан договорились полностью отказаться от бумажных разрешений в двустороннем сообщении начиная с 2027 года.

Параллельно работа по внедрению электронных разрешений ведется и на региональном уровне. В 2024 году страны Организации тюркских государств подписали меморандум, создавший правовую основу для внедрения электронных разрешений и постепенного отказа от традиционного документооборота в сфере международных автомобильных перевозок.

Почему это важно?

Отказ от бумажных разрешений выходит далеко за рамки двустороннего сотрудничества Азербайджана и Казахстана. По мере роста объемов международных перевозок скорость доставки все чаще зависит не только от транспортной инфраструктуры, но и от того, насколько быстро оформляются необходимые документы.

Именно поэтому электронные разрешения становятся частью цифровой трансформации международной логистики наряду с электронными транспортными накладными (e-CMR), системой электронного транзита eTIR и другими цифровыми сервисами.

Для стран Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) это означает постепенное сокращение административных барьеров, отказ от бумажного документооборота и ускорение международных перевозок. Почему электронные разрешения — это больше, чем просто отказ от бумаги

Полный переход Азербайджана и Казахстана на электронные разрешения отражает более широкую тенденцию цифровизации международной логистики. По мере увеличения объемов грузоперевозок все большее значение приобретают решения, позволяющие сократить административные издержки, ускорить оформление перевозок и повысить прозрачность международного транспортного сообщения.

Сегодня конкурентоспособность международных транспортных маршрутов определяется не только развитием транспортной инфраструктуры, но и скоростью обмена данными, оформления документов и взаимодействия между государственными информационными системами, поэтому цифровые инструменты постепенно становятся такой же важной частью современной логистики, как и сама транспортная инфраструктура.