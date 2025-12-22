Грузия признана первой страной в Европе по административной прозрачности

Европейский центр по борьбе с коррупцией признал Грузию страной с самым высоким уровнем административной прозрачности.

Грузия заняла первое место в рейтинге европейских стран по уровню административной прозрачности, сообщили грузинские СМИ.

Страна была объявлена таковой в результате исследований Европейского центра по борьбе с коррупцией. Сообщается, что исследования были инициированы Европейским союзом и охватили 41 страну организации, а также страны-кандидаты в ЕС.

Грузия получила 10 баллов – максимальное количество из возможных. Кроме того, в рейтинг вошли и другие европейские страны – Франция, Чехия и другие.

Как Грузия добилась прозрачности?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о борьбе Тбилиси против коррупции, благодаря которой стране удалось получить 10 баллов за административную прозрачность.

"Бидзина Иванишвили, будучи почетным председателем партии "Грузинская мечта", не вмешивается в каждодневную жизнь грузинского правительства, но строго следит за борьбой с коррупцией. Он известен непримиримым отношением к коррупции со времен президенту Эдуарда Шеварднадзе. Кстати, в первые годы правления президента Михаила Саакашвили в Грузии многое было сделано для победы над коррупцией именно благодаря помощи Иванишвили и работе команды премьер-министра Зураба Жвания. Когда настолько авторитетный человек во власти не имеет никакого отношения к коррупции и стремится ее искоренить, это очень помогает антикоррупционным процессам", - прежде всего сказал он.

"Важно понимать, что борьба с коррупцией – не просто долговременный, а постоянный процесс, и у Бидзины Иванишвили, мецената, инвестирующего свои средства в Грузию, это понимание есть. Десять баллов ведь не означают, что коррупция в Грузии окончательно побеждена. Совсем недавно мы узнали, что в злоупотреблении властью замечен экс-премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Считалось, что это неприкасаемый человек из-за его близости к Иванившили – но нет, у него прошли обыски, нашли нетрудовые миллионы. А сегодня известно, что арестовали человека, который был главой Службы госбезопасности, Григола Лилуашвили. Интересный феномен: когда всего один человек имеет такой властный ресурс, как Иванишвили, этого оказывается достаточно, чтобы эффективно бороться с коррупцией", - сообщил Петре Мамрадзе.

"Я лично познакомился с Бидзиной Иванишвили еще при Шеварднадзе. Когда произошла "революция роз", он очень многое сделал, чтобы коррупция не разрасталась в новом правительстве. В частности, он финансировал зарплаты тех, кто остался на должностях, чтобы при высоких доходах люди не думали брать взятки и риск наказания был слишком высок. К сожалению, после смерти Жвания в 2005 году все пошло другим путем, Иванишвили отошел от политики и коррупция стала развиваться в совершенно ином ключе под контролем Михаила Саакашвили. В итоге только в конце 2011 года Иванишвили вернулся в политику, создал "Грузинскую мечту", чтобы спасти положение в стране. С тех пор он постоянно следит за борьбой с коррупцией", - поведал политолог.

Чем полезна Грузии административная прозрачность?

Петре Мамрадзе выразил уверенность в том, что лидерство в антикоррупционном рейтинге никак не скажется на перспективах Грузии по развитию отношений с Евросоюзом; власти следят за прозрачностью ради грузинских национальных интересов, а не надежд войти в ЕС.

"Об этом уже открыто говорят представители грузинской власти: успехи Тбилиси в государственном строительстве в упор не видят в Европе. Украина сейчас стоит на первом месте в Европе по коррупции, а Молдова на третьем – но в отчетах ЕС по перспективам расширения эти вопросы обойдены стороной, как будто коррупционные показатели не имеют значения для интеграции в Евросоюз. О борьбе с коррупцией в Грузии в этих отчетах тоже ни слова, зато написано много критики за принятие и закона о прозрачности иностранного влияния, и закона о защите семейных ценностей – оказалось, что контроль источников финансирования НКО и запрет пропаганды нетрадиционных идей совершенно неприемлемы в ЕС, а коррупция вполне приемлема", - отметил политолог.

"Сейчас Брюссель ставит вопрос ребром: либо отмена этих двух законов, либо не видать Грузии членства в Евросоюзе. Слава Богу, "Грузинская мечта" на это среагировала должным образом и заявила, что сама не будет инициировать переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года как минимум. Это стало пощечиной для еврочиновников, и они теперь реагируют только на это", - добавил он.

Тем не менее, эксперт признал, что при более ответственном и профессиональном руководстве Евросоюза успехи Грузии в борьбе с коррупцией улучшат перспективы евроинтеграции республики. "Замечательный политик, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт лет семь назад написал статью о необходимости "осушить болото Евросоюза", имея в виду расцвет коррупции в европейских верхах. После этой статью, по моим наблюдениям, европейское болото только расширилось. Но если произойдут изменения в правлении ЕС и не будет нынешних двойных стандартов, тогда сотрудничество Брюсселя с Тбилиси может быть возобновлено", - заключил Петре Мамрадзе.