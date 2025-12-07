Индия отказалась от российской нефти? Чего не учел Трамп?

Сколько нефти Россия продает Индии и по какой цене, отказалась ли Индия от российской нефти, будет ли Индия покупать российскую нефть дальше, может ли Индия заменить российскую нефть венесуэльской, где еще Индия может покупать нефть и как отказ Индии от российской нефти повлияет на глобальный рынок?

Объявление американского лидера Дональда Трампа о "торговой сделке" с Индией, предполагающей отказ Нью-Дели от российской нефти, стало важным геополитическим событием. Однако за громкими заявлениями скрывается реальность, полная нестыковок, экономических расчетов и стратегических дилемм.

Что Трамп сказал про Индию?

В начале февраля Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Центральными пунктами стали обязательство Индии прекратить закупки российской нефти и начать покупать больше американской и венесуэльской нефти. Взамен США снизят совокупные тарифы на индийские товары с 50% до 18%. Американский лидер также заявил о готовности Нью-Дели закупить у США товаров на $500 млрд и о том, что Индия отменит пошлины на американскую продукцию.

Индийская сторона отреагировала уклончиво. Официальное заявление Нарендры Моди подтвердило лишь снижение американских пошлин до 18%, выразив за это благодарность. При этом Моди полностью избежал упоминания о каком-либо "соглашении" по отказу от российской нефти, переходе на венесуэльскую или конкретных закупочных обязательствах на $500 млрд. Министр торговли Индии Пиюш Гойал позднее подтвердил, что стороны работают над совместным заявлением, но подчеркнул, что чувствительные секторы, включая сельское хозяйство, защищены, а цифра в $500 млрд - это потенциал импорта на следующие 5 лет, а не жесткое обязательство.

Как Россия отреагировала на заявление Трампа по Индии?

Официальная реакция Кремля была сдержанной и основанной на фактах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Индии никаких официальных уведомлений или сигналов о прекращении сотрудничества в нефтяной сфере. Он отметил, что российско-индийские отношения носят характер стратегического партнерства и строятся на взаимной выгоде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркнула, что пока нет оснований полагать, что в Нью-Дели пересмотрели подход по сотрудничеству с Москвой в сфере энергетики. Таким образом, РФ отреагировала на слова Трампа, а не на действия Индии, выжидательно наблюдая за развитием ситуации.

Что это значит для торговых отношений США и Индии?

Торговые отношения между Вашингтоном и Нью-Дели в последний год были напряженными. В 2025 году Трамп вел дополнительные тарифы в 25% на индийские товары в качестве наказания за импорт российской нефти, доведя общий уровень некоторых пошлин до 50%. В 2024 году США были крупнейшим торговым партнером Индии с оборотом около $129 млрд, при этом Индия имеет положительное торговое сальдо. Предлагаемое снижение тарифов до 18% должно улучшить позиции индийских экспортеров, однако условие о "нулевых" пошлинах Индии для США, озвученное Трампом, официально не подтверждено Нью-Дели и вызвало критику местных экономистов, опасающихся неравных условий.

Сколько нефти Россия продает Индии и по какой цене?

Индия стала крупнейшим мировым покупателем российской нефти после введения Западом санкций в 2022 году. Если до конфликта доля России в импорте составляла около 2,5%, то к середине 2025 года она достигла пика, превысив 2 млн баррелей в сутки. Под внешним давлением закупки сократились: по данным на январь-февраль 2026 года, импорт составляет около 1,1 млн баррелей в сутки, что составляет почти 30% от всего индийского нефтяного импорта. Ключевым фактором является цена: российская нефть Urals торгуется со скидкой более чем $10 за баррель к международному эталону Brent. Эта скидка принесла индийским НПЗ значительную экономию и высокую маржу в последние два года.

Отказалась ли Индия от российской нефти?

Нет, полного прекращения закупок российской нефти не произошло, Индия лишь сократила объемы. Часть крупных государственных нефтеперерабатывающих заводов под давлением санкций свернула или приостановила новые контракты с российскими компаниями. Однако импорт продолжается, в том числе через частную компанию Nayara Energy, 49% которой принадлежит "Роснефти". Этот НПЗ в Гуджарате исторически зависит от российского сырья.

Будет ли Индия покупать российскую нефть?

Технически отказ Индии от российской нефти возможен, но с экономической и социальной точки зрения это было бы крайне болезненно. Полный отказ привел бы к тяжелым последствиям:

Переход на более дорогую нефть (например, из Венесуэлы, США или стран Ближнего Востока) увеличил бы сырьевые расходы НПЗ, что привело бы к снижению их маржи и потенциальному росту цен на топливо внутри страны;

По оценкам аналитиков, полный отказ от российской скидки может увеличить ежегодный импортный счет Индии на $9-11 млрд, что спровоцирует инфляцию и замедлит экономический рост;

Принудительное прекращение закупок для этого санкционного актива поставило бы под угрозу работу крупного НПЗ, что имеет социальные и экономические последствия.

Может ли Индия заменить российскую нефть венесуэльской?

Теоретически да, но на практике это сопряжено с огромными трудностями, что делает полномасштабную замену в краткосрочной перспективе нереалистичной:

География и логистика . Расстояние от Индии до Венесуэлы в 2-5 раз больше, чем до России или Ближнего Востока, это будет значить резкий рост транспортных расходов и времени доставки, а также увеличение рисков;

. Расстояние от Индии до Венесуэлы в 2-5 раз больше, чем до России или Ближнего Востока, это будет значить резкий рост транспортных расходов и времени доставки, а также увеличение рисков; Качество нефти . Венесуэльская нефть Merey - сверхтяжелая, с высоким содержанием серы, требует сложных и дорогих НПЗ. Большинство индийских заводов не приспособлены для ее переработки без смешивания с легкой нефтью;

. Венесуэльская нефть Merey - сверхтяжелая, с высоким содержанием серы, требует сложных и дорогих НПЗ. Большинство индийских заводов не приспособлены для ее переработки без смешивания с легкой нефтью; Экономика . Скидка на Merey составляет $5-8 за баррель к Brent, что меньше российской (более $10). С учетом логистики, себестоимость венесуэльской нефти для Индии будет намного выше российской;

. Скидка на Merey составляет $5-8 за баррель к Brent, что меньше российской (более $10). С учетом логистики, себестоимость венесуэльской нефти для Индии будет намного выше российской; Объемы производства . Добыча в Венесуэле даже после смены контроля едва достигает 1 млн баррелей в сутки. Физически неспособна покрыть текущий индийский импорт из России (1,1 млн баррелей в сутки). Для роста добычи требуются годы и десятки миллиардов долларов инвестиций;

. Добыча в Венесуэле даже после смены контроля едва достигает 1 млн баррелей в сутки. Физически неспособна покрыть текущий индийский импорт из России (1,1 млн баррелей в сутки). Для роста добычи требуются годы и десятки миллиардов долларов инвестиций; Политические риски. Ситуация в Венесуэле остается нестабильной, а долгосрочная инвестиционная привлекательность - низкой. Нет гарантий стабильных и долгосрочных поставок, существует риск новых санкционных осложнений.

Где еще Индия может покупать нефть?

Диверсификация источников - ключевая стратегия Индии на фоне этих событий:

Ближний Восток - остается столпом энергетической безопасности. После сокращения российского импорта доля стран ОПЕК, особенно Ирака и Саудовской Аравии, выросла до 53% от всего индийского импорта. Это логичный и отработанный канал поставок;

США - импорт американской нефти в 2025 году уже продемонстрировал резкий рост (на 92% за период с апреля по ноябрь). Однако США не могут быть единственным источником из-за высокой стоимости и конкуренции за поставки со стороны Европы;

Индия также наращивает импорт из таких стран, как Бразилия, Гайана и страны Африки. Это долгосрочная стратегия по снижению рисков.

Как отказ Индии от российской нефти повлияет на глобальный рынок?

Внезапное исчезновение с рынка одного из крупнейших покупателей создаст краткосрочный хаос. Российская нефть хлынет на рынок, оказывая давление на цены, но параллельно глобальный спрос перераспределится на другие сорта, что подтолкнет вверх цены на Brent и WTI. Итогом станет общая волатильность и рост среднемировых цен;

Весь сложившийся маршрутный баланс танкерных перевозок нарушится. Возникнет дефицит судов в одних регионах и их избыток в других, что взвинтит стоимость фрахта;

Часть российских объемов, вероятно, уйдет в "теневой" флот или будет направлена в Китай по закрытым каналам, еще больше фрагментируя и дестабилизируя рынок.

Таким образом, объявление Трампа следует рассматривать в первую очередь как политический сигнал, а не как настоящее коммерческое соглашение. Оно призвано продемонстрировать внутренней американской аудитории жесткую линию и заключение "сделки", одновременно оказывая максимальное давление на Индию. Для Индии же это - сложный балансирующий акт. С одной стороны, необходимо сохранить стратегическое партнерство с США и получить торговые выгоды. С другой - защитить свои экономические интересы, которые напрямую зависят от доступной энергии, и сохранить внешнеполитический суверенитет, включая давние отношения с РФ. Индия, вероятно, продолжит снижать долю российской нефти, компенсируя ее ростом поставок с Ближнего Востока и из США. Полный и окончательный разрыв с российским сырьем в обозримом будущем экономически не оправдан и чреват потрясениями для глобального рынка и собственного экономического роста Индии.