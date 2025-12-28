”Мать всех сделок”: Индия и ЕС переиграли Трампа?

Тарифы Трампа внезапно спровоцировали крупнейшую сделку века: Индия и Европейский союз договорились торговать друг с другом без ограничений и барьеров, бросив вызов стремлению Вашингтона контролировать мировую экономику. Что такое ”мать всех сделок”, насколько она выгодна сторонам и как на нее отреагировали США?

Что такое ”мать всех сделок”?

У Индии и ЕС теперь есть то, что обе стороны назвали ”матерью всех сделок”. 27 января во время визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию, Нью-Дели и Брюссель скрепили свои отношения соглашением о свободной торговле. Переговоры по нему продолжались безрезультатно с 2007 года, однако пошлины со стороны США значительно ускорили процесс. Сделка, охватывающая торговлю, инвестиции, правила цифрового регулирования, цепочки поставок и климатические технологии, как минимум на сегодняшний день, действительно внушительная: она сулит сторонам доступ к рынку, который оценивается в $ 27 трлн.

В чем суть сделки между Индией и Европой?

Урсула фон дер Ляйен надеется, что благодаря сделке ЕС сможет в два раза увеличить экспорт в Индию. В свою очередь, премьер-министр Индии, Нарендра Моди, уверен, что соглашение откроет огромные возможности для народов Индии и Европы. Что же собой представляет ”мать всех сделок”?

Соглашение о свободной торговле открывает фактически беспошлинный доступ к 144 европейским и 102 индийским секторам промышленности и сферы услуг;

как только сделка будет утверждена на законодательном уровне в Брюсселе и Нью-Дели, 30-процентные тарифы Индии на почти 97% товаров, поступающих из ЕС будут отменены;

ЕС отменяет пошлины на 90% товаров, импортируемых из Индии. В течение 7 лет после подписания сделки, доля беспошлинных индийских товаров должна вырасти до 93%.

Скорее всего, одобрено соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС будет к концу 2026 года, а в 2027 году оно вступит в силу. Полное выполнение условий сделки ожидается к 2037 году.

Зачем Индии и ЕС соглашение о свободной торговле?

За счет сделки, заключенной в Нью-Дели, ЕС и Индия надеются увеличить товарооборот и отказаться от лишних трат. После отмены Индией пошлин на европейские товары, ЕС, в частности, будет экономить до $4, 8 млрд в год, а объем совместной торговли потенциально может увеличиться почти на 50% с нынешних $136 млрд до $200 млрд к 2030 году. Кроме того, благодаря сделке у Индии появится возможность привлечь инвестиционный капитал из Европы, а ЕС сможет обеспечить 800 тысяч рабочих мест.

Почему Индия и ЕС ускорили подписание сделки?

Торговые переговоры между Индией и ЕС начались почти 20 лет назад, однако их продвижение остановилось, поскольку стороны не смогли договориться по тарифам на автомобили и сельскохозяйственную продукцию. В целом, до недавнего времени и Брюссель, и Нью-Дели были довольны состоянием двусторонней торговли:

Индия - девятый по счету торговый партнер ЕС, на которого приходится 2,4% всего товарооборота европейского блока.

Блок из 27 стран ЕС - основной торговый партнер Индии, на долю которого приходится 11,5% всего индийского товарооборота.

Однако из-за тарифов Трампа ситуация изменилась. Индия получила от Америки одни из самых больших пошлин на свои товары - 50%, половина из которых были введены Трампом в ответ на закупки российской нефти. Тарифы в отношении Европы не такие суровые и составляют 15%, однако американский президент продолжает использовать пошлины в качестве оружия: в начале января он угрожал повысить их до 25%, если ряд европейских стран откажется продавать Гренландию. Оказавшись в тисках торговой войны, Индия и ЕС ускорили переговоры по свободному торговому соглашению, и в результате оно было заключено всего за полгода.

Чем будут торговать Индия и ЕС?

Благодаря заключенному в конце января 2026 соглашению, Индия надеется увеличить экспорт текстиля и одежды, драгоценных камней, морепродуктов, машиностроительной продукции, цветных металлов, минеральных продуктов, химикатов, а также фармацевтической продукции.

ЕС, в свою очередь, получит возможность экспортировать в Индию промышленное и электрооборудование, автомобили, самолеты и космические аппараты, продукцию химической промышленности, сельскохозяйственную продукцию, а также товары пищевой промышленности. Кроме торговых преимуществ, Европа также получает доступ к секторам финансовых услуг и судоходства Индии.

О чем еще договорились Индия и ЕС?

Соглашение о свободной торговле не единственное, о чем договорились Индия и ЕС:

Как и до этого с Россией, Нью-Дели заключил с Брюсселем сделку о мобильности рабочей силы, открывающую возможность трудоустройства в странах блока для молодых специалистов и сезонных рабочих из Индии.

ЕС пообещал начать переговоры о включении Индии в свою программу ”Горизонт Европа”, которая предусматривает сотрудничество в сфере научных исследований и инноваций.

Индия и ЕС подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с целью углубления связей в сфере морской безопасности, оборонной промышленности, борьбы с киберугрозами, гибридными угрозами и угрозами из космоса, а также терроризмом.

Нью-Дели и Брюссель обязались ускорить взаимодействие в области перехода на экологически чистые источники энергии, а также укрепить сотрудничество по зеленому водороду.

Как США отреагировали на сделку Индии и ЕС?

Дональд Трамп пока что никак не прокомментировал сделку, которую заключили ЕС и Индия, а вот министр финансов США, Скотт Бессент, уже раскритиковал Европу за продвижение торгового соглашения с Нью-Дели, напомнив о том, что Америка многим пожертвовала, введя 25-процентные тарифы в отношении Индии, которая в итоге получила сделку с европейским блоком. Возможная критика со стороны американского руководства вряд ли помешает Индии и ЕС, на которые приходится 25% мирового ВВП, продолжать сближение в условиях меняющегося миропорядка, где экономические союзы не менее важны, чем политические и даже стратегические.