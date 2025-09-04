Владимир Путин в Индии 2025: встречи, повестка и итоги визита

Зачем Путин ездил в Индию, почему этот визит важен, сколько дней продлился визит Путина в Индию и с кем он там встречался, сколько раз Путин был в Индии и когда последний раз, как изменится сотрудничество РФ и Индии в экономике и оборонной сфере, как еще будут сотрудничать Россия и Индия, а также каковы итоги 23-го саммита Россия-Индия?

Поездка, отсроченная из-за геополитических потрясений предыдущих лет, стала демонстрацией устойчивости отношений между Москвой и Нью-Дели. Визит проходил в условиях давления Запада на обе страны: на Россию - из-за конфликта на Украине, на Индию - из-за ее стратегического выбора. Итоги саммита показали не только взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества по широкому спектру направлений, но и стремление создать новые буферы против внешнего влияния, отстаивая концепцию многополярного мира.

Зачем Путин поехал в Индию?

Основные цели визита российского лидера в Нью-Дели носили не только прагматичный, но и символический характер:

Укрепление стратегического партнерства. Визит стал демонстрацией того, что, несмотря на международное давление и изменение глобальной обстановки, отношения между государствами остаются неизменно прочными. Российский лидер отметил, что страны связывает "особо привилегированное партнерство";

Диверсификация экономического сотрудничества. Подписана Программа развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года с целью доведения товарооборота до $100 млрд и акцентом на расширение сотрудничества в энергетике, высоких технологиях, космосе, авиации и сельском хозяйстве;

Координация позиций по международным вопросам. В ходе доверительных бесед с премьер-министром Нарендрой Моди была обсуждена ситуация вокруг Украины и другие актуальные темы;

Политический сигнал. Визит наглядно показал, что попытки международной изоляции России не увенчались успехом, а Индия последовательно отстаивает свою внешнеполитическую самостоятельность и право на многовекторную дипломатию.

Сколько дней продлился визит Путина в Индию?

Визит был кратким, но крайне насыщенным и продлился два дня: с вечера четверга, 4 декабря, до вечера пятницы, 5 декабря 2025 года. Программа включала:

4 декабря: прилет на авиабазу Палам, неформальный ужин и беседа с Моди тет-а-тет;

5 декабря: официальная церемония встречи, визит к мемориалу Махатмы Ганди, переговоры с Моди в узком и расширенном составе, подписание документов, российско-индийский бизнес-форум и встреча с президентом Драупади Мурму и государственный прием.

Президента РФ сопровождала представительная делегация, включающая ключевых министров и руководителей ведомств.

Когда последний раз Путин был в Индии?

Предыдущий официальный визит главы государства в Индию состоялся в 2018 году. Таким образом, нынешний визит стал первым за четыре года. Пандемия COVID-19, а затем и геополитическая обстановка привели к перерыву в очных встречах на высшем уровне, которые до этого проводились в регулярном формате ежегодного саммита.

Сколько раз Путин был в Индии?

С учетом нынешней поездки Владимир Путин посещал Индию десять раз, причем девять из них - в качестве президента России. Он впервые прибыл в страну с официальным визитом в 2000 году, в первый год своего президентства. С тех пор визиты проходили с высокой регулярностью, что подчеркивает особый статус двусторонних отношений.

Почему важен визит Путина в Индию?

Визит имел глубокое символическое значение, выходящее за рамки подписания конкретных документов. Прилет Путина в Индию сам по себе стал месседжем о провале попыток международной изоляции России. Нарушение протокола, когда Моди лично встретил президента РФ в аэропорту и устроил ужин в своей резиденции, было расценено аналитиками как "дипломатия высшего доверия". Моди и Путин неоднократно акцентировали, что их партнерство остается "непоколебимым, как Полярная звезда", и устойчивым к любым "внешним давлениям", что было прямым ответом на санкционную политику США и ЕС.

Индия продемонстрировала свою "стратегическую автономию". Премьер Моди заявил, что Индия на стороне мира, выразив надежду на скорейшее его установление. Жесткая торговая политика Трампа, введшего пошлины на ряд индийских товаров как "наказание" за покупку российской нефти, заставляет Нью-Дели искать противовес. Но Моди не только не выдвинул Москве никаких ультиматумов, но и публично осудил вместе с Россией терроризм, упомянув теракты в Кашмире и в "Крокусе". Путин и Моди едины в риторике о построении "более справедливого многополярного мира", что является прямой альтернативой биполярной модели, навязываемой противостоянием Запада и России.

Таким образом, декабрьский визит лидера РФ в Индию стал значимым шагом по перезагрузке и углублению многопланового сотрудничества между двумя странами, доказав его востребованность и устойчивость в новой международной реальности.

Как изменится экономическое сотрудничество России и Индии?

Торгово-экономическая повестка двух стран претерпела тектонический сдвиг после февраля 2022 года. Объем двусторонней торговли, традиционно державшийся на уровне около $10 млрд, взлетел до рекордных $69 млрд, в основном за счет экспорта в Индию российской нефти со значительной скидкой. Однако на саммите 2025 года стороны ясно дали понять, что эра "нефтяного бума" требует перезагрузки. Основной целью, закрепленной в новой "Программе экономического сотрудничества до 2030 года", стала диверсификация.

Стороны подтвердили амбициозную цель достичь $100 млрд товарооборота, но сместили акцент:

Расширение экспорта из Индии. Планируется резко нарастить поставки в РФ фармацевтической продукции, сельхозпродукции (включая мясо и рыбу, доступ на рынок для которых обсуждался на полях саммита), автомобильных компонентов и товаров народного потребления. Это призвано исправить критический дисбаланс, при котором индийский экспорт составляет лишь около $5 млрд;

Продвижение взаимных расчетов в национальных валютах. По данным на конец 2025 года, около 96% расчетов уже переведено на рупии и рубли, что защищает торговлю от вторичных санкций;

Ускорение переговоров по Соглашению о свободной торговле с ЕАЭС.

Чем ответил Путин на давление США в энергетике?

Энергетика осталась ключевой темой, но в новой риторической рамке. В ответ на действия администрации Дональда Трампа, которая ранее ввела санкции против ряда российских нефтяных компаний и угрожала вторичными мерами покупателям, Путин сделал несколько важных заявлений. Он гарантировал "бесперебойные поставки топлива в Индию" и указал на двойные стандарты Вашингтона, который, по его словам, продолжает закупать российский ядерный уран для своих АЭС.

При этом, согласно последним данным, Индия диверсифицирует поставки, а доля российского импорта несколько снизилась, что свидетельствует о прагматичной корректировке курса. Несмотря на это, Россия сохранила статус ключевого поставщика, обеспечивая около 30% потребностей Индии. Еще одним новым элементом сотрудничества стало обсуждение поставок СПГ и сотрудничества в Арктике.

Как изменится сотрудничество России и Индии в оборонной сфере?

Оборонное сотрудничество между странами эволюционирует под давлением обстоятельств. РФ по-прежнему является крупнейшим историческим поставщиком вооружений для Индии, а значительная часть индийского арсенала имеет российское происхождение. На саммите подтверждена готовность к новым контрактам, включая дополнительные полки зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Однако качественный сдвиг произошел в логике взаимодействия. На встрече министров обороны Андрея Белоусова и Раджната Сингха российская сторона подтвердила готовность не просто продавать, а создавать в Индии совместные производства, передавать технологии и помогать в достижении национальной цели по самообеспеченности в оборонпроме. Речь идет о локализации производства запчастей, модернизации существующих платформ, а также обсуждение производства истребителей пятого поколения Су-57 в Индии.

Как еще будут сотрудничать Россия и Индия?

Трудовая миграция . В ответ на острую нехватку кадров в РФ (до 3 млн рабочих к 2030 году) стороны договорились об упрощении механизмов трудоустройства индийских специалистов в российские компании, в том числе в сфере строительства, медицины и IT. Это превращает миграцию из социального вопроса в инструмент экономической взаимозависимости;

. В ответ на острую нехватку кадров в РФ (до 3 млн рабочих к 2030 году) стороны договорились об упрощении механизмов трудоустройства индийских специалистов в российские компании, в том числе в сфере строительства, медицины и IT. Это превращает миграцию из социального вопроса в инструмент экономической взаимозависимости; Логистика . Обсуждалось развитие Международного транспортного коридора "Север-Юг", а также использование арктических маршрутов для доставки грузов;

. Обсуждалось развитие Международного транспортного коридора "Север-Юг", а также использование арктических маршрутов для доставки грузов; Гуманитарная сфера. Моди объявил о введении новых 30-дневных визовых схем для российских туристов и открытии двух новых индийских консульств в РФ (в Казани и Екатеринбурге).

Каковы итоги 23-го саммита Россия-Индия?

23-й саммит Россия-Индия стал прагматичной адаптацией к новым мировым реалиям: