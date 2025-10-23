Вестник Кавказа

Изъятые у Гарибашвили деньги пополнят бюджет Грузии

Изъятые у Гарибашвили деньги пополнят бюджет Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Незаконно нажитые средства, обнаруженные у Гарибашвили и других бывших чиновников пополнят бюджет Грузии, сообщил премьер страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что будет с деньгами, которые в ходе обысков у экс-премьера Ираклия Гарибашвили изъяли правоохранители.

"Изъято около 20 млн лари ($7,3 млн), безусловно, все эти средства пойдут в государственный бюджет Грузии, и государственному бюджету будет компенсирована та недостача, которую он получил исходя из вероятных коррупционных фактов"

– Ираклий Кобахидзе

СГБ Грузии 18 октября поделился итогами обысков, которые прошли в домах экс-чиновников в рамках борьбы с коррупцией.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1280 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.