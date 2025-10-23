Изъятые у Гарибашвили деньги пополнят бюджет Грузии

Незаконно нажитые средства, обнаруженные у Гарибашвили и других бывших чиновников пополнят бюджет Грузии, сообщил премьер страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что будет с деньгами, которые в ходе обысков у экс-премьера Ираклия Гарибашвили изъяли правоохранители.

"Изъято около 20 млн лари ($7,3 млн), безусловно, все эти средства пойдут в государственный бюджет Грузии, и государственному бюджету будет компенсирована та недостача, которую он получил исходя из вероятных коррупционных фактов"

– Ираклий Кобахидзе

СГБ Грузии 18 октября поделился итогами обысков, которые прошли в домах экс-чиновников в рамках борьбы с коррупцией.