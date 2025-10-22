Скандал в Грузии: экс-премьер Гарибашвили оказался мошенником

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не стал комментировать ситуацию с признанием экс-председателя правительства Ираклия Гарибашвили в получении нелегальных доходов.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не будет давать комментарии в связи с признаниями своего предшественника Ираклия Гарибашвили в получении незаконных доходов, такой ответ на соответствующий запрос он дал журналистам.

"Я не буду комментировать эту тему"

– Ираклий Кобахидзе

По словам премьер-министра Грузии, если оценивать вопрос "с человеческой точки зрения", то ситуацию нельзя назвать иначе как прискорбной. Кобахидзе также заявил о важности "человеческих отношений" – именно поэтому, по его словам, он не готов давать комментарии. Тем представителям прессы, кому нужна информация о реакции государства на ситуацию, он посоветовал сделать запрос в соответствующие органы.

О ситуации вокруг Гарибашвили стало известно накануне, когда глава агентства по борьбе с коррупцией грузинской СГБ Эмзар Гагнидзе сообщил, что экс-премьер дал признания в том, что получал нелегальные доходы. По его словам, сейчас следствие решает, как квалифицировать деяния, в которых сознался Гарибашвили, и какую выбрать для него меру пресечения. Решение планируется принять в течение нескольких дней.

При этом адвокат экс-премьера Лили Гелашвили заявила, что обвинение ее подзащитному пока не было предъявлено, а на допросе он находился в качестве свидетеля.

Ранее в домах несколько бывших высокопоставленных грузинских чиновников (всего более 10 человек) и их родственников прошли обыски, побывала полиция и у Гарибашвили. В общей сложности было изъято более $11 млн, а также почти две сотни дорогих изделий и часов.

Отметим, что Ираклий Гарибашвили был премьером дважды: с ноября 2013-го по декабрь 2015 года, а затем с февраля 2021-го по февраль 2024 года.