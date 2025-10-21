Экс-премьер Грузии признался в незаконных доходах

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признался, что в течение длительного времени получал доходы незаконно.

Грузинский экс-премьер Ираклий Гарибашвили дал признание в незаконном получении доходов, об этом рассказал глава антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе.

"Сегодня в антикоррупционном агентстве Службы государственной безопасности был допрошен бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который полностью сотрудничает со следствием и признал факт получения незаконных доходов на протяжении нескольких лет"

– Эмзар Гагнидзе

По его словам, сейчас следствие изучает вопрос о том, по какой уголовной статье квалифицировать действия, в которых сознался Гарибашвили. Это будет решено в течение нескольких дней. Кроме того, одновременно будет выбрана и мера пресечения для бывшего главы правительства.

Напомним, ранее Гарибашвили оказался в числе бывших высокопоставленных чиновников, в домах которых прошли обыски. В общей сложности они состоялись в домах более чем 10 экс-руководителей ведомств и лиц, занимавших важные должности, а также у их родственников. Было изъято сначала свыше семи миллионов долларов, а потом – еще более четырех миллионов, а также почти 200 дорогих изделий и часов.

Ираклий Гарибашвили возглавлял правительство "Грузинской мечты" дважды: сначала с ноября 2013 по декабрь 2015 года, а затем с февраля 2021-го по февраль 2024-го.