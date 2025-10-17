В "Грузинской мечте" назвали "ЕНД" врагом Конституции

Правящая партия "Грузинская мечта" подает судебный иск против оппозиционной партии "Национальное движение" и ряда других представителей оппозиции.

Представитель партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили сделал заявление о необходимости подаче в Конституционный суд Грузии иска о запрете существования некоторых оппозиционных партий, в том числе – "Национальное движение", "За Грузию", "Ахали" и другие.

"Коллективное "Национальное движение" остается врагом Конституции и государственности Грузии, поэтому важно, чтобы правящая команда обратилась с иском в Конституционный суд с требованием его запрета"

– Рати Ионатамишвили

Основной своей целью подачи судебного иска в партии назвали "оздоровление" грузинской политической системы, поскольку "Нацдвижение", а также партии и объединения, образованные после реформы 2012 года, не соответствуют действующей грузинской Конституции. Это установила специальная парламентская следственная комиссия, работа которой выявила все основные противоречия.

Напомним, что Конституционный суд имеет право прекратить существование политической партии в том случае, если ее деятельность нарушает основной закон страны, так или иначе может создать угрозу государственности или государственной целостности.

Также, следует отметить, что основная часть оппозиционных партий в Грузии созданы бывшими партийными представителями "Единого национального движения".