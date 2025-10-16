"Грузинская мечта" готовится запретить оппозицию

На следующей неделе правящая партия Грузии подаст в Конституционный суд иск о запрете оппозиционных партий. Кобахидзе рассказал, какие партии попадут под запрет и как это скажется на демократии в Грузии.

В Конституционный суд Грузии уже в понедельник может поступить иск правящей партии "Грузинская мечта" о запрете оппозиционных партий, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Текст конституционного иска почти готов, остались последние обсуждения... Иск будет подан в Конституционный суд в ближайшие дни. Думаю, что к понедельнику все будет окончательно уточнено – как текст иска, так и список, и, вероятно, уже в понедельник документ можно будет подать"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее парламентская следственная комиссия во главе с вице-спикером Теей Цулукиани собрала материалы, согласно которым деятельность бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и оппозиционных партий, созданных после 2012 года, противоречит Конституции Грузии.

Неконституционной планируется признать не всю оппозицию: по словам грузинского премьера, в список не войдут партии, которые не были вовлечены в деятельность "кровавого режима", а также партии, не принимавшие участия "в многолетнем саботаже", обострившемся в период 2020-2025. Кобахидзе пояснил, что после уточнения списка станет очевидно, кто в Грузии связан с определенными политическими объединениями и прежним режимом.

"Речь идет именно о тех людях, которые в данный момент в той или иной форме связаны с определенной политической партией. Когда увидят список, все наглядно поймут, что здесь на самом деле нет ничего спорного"

– Ираклий Кобахидзе

Партии, которые попадут в запретный список, не смогут участвовать в выборах, лишатся регистрации, а также не смогут сформировать партии-преемники.

"Законодательство это полностью исключает. Соответственно, у них не останется никаких ресурсов для продолжения саботажа против государства"

– Ираклий Кобахидзе

Сегодня деятельность грузинской оппозиции, по мнению премьера, сводится к поездкам в Европу и заявлениям из Брюсселя, неинтересным грузинскому населению.

"В таких условиях, я считаю, что этот полностью нездоровый политический спектр будет заменен здоровым. Главная задача состоит в том, чтобы оздоровить демократическую систему и создать по-настоящему здоровую демократию, которой сейчас в стране нет"

– Ираклий Кобахидзе

Кого запретят в Грузии?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" пояснил, по какому принципу власти будут выбирать оппозиционные партии, подлежащие запрету.

"Речь идет только о тех партиях, которые были основаны людьми Саакашвили. Его сторонники после победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года стали разбегаться во все стороны, формируя новый политические группы. Сразу после выборов они открыли ряд новых неправительственных организаций, а затем учредили и партии. Как мы можем понять по выступлениям премьер-министра и других представителей власти, они будут подавать иски не по политическим программам партий, а по участию в них сторонников Саакашвили", - рассказал он.

"Цель этих действий состоит в том, чтобы исключить "Национальное движение" во всем его составе, независимо от того, как сейчас называются его "филиалы" в виде других партий, из демократических процессов в стране. Власти хотят, чтобы конкретные личности из окружения Саакашвили больше не могли участвовать в выборах и тем более организовывать митинги, перерастающие в беспорядки, под прикрытием того, что они являются той или иной политической партией", - добавил Петре Мамрадзе.

Что будет в Грузии после запрета ЕНД?

Политолог выразил уверенность в том, что политическая среда в Грузии после запрета "Единого национального движения" и его "дочерних" партий только улучшится. "Шуметь эта часть оппозиции будет, конечно, много, но в конечном итоге ситуация успокоится, и влияние этого решения властей на Грузию будет только положительное. Важный момент – сегодня в Грузии де-факто нет оппозиции, только де-юре. А под видом оппозиции представлены антинациональные силы, получающие деньги из-за рубежа", - отметил он.

"Эти силы имеют значительные ресурсы, включая неправительственные организации и собственное телевидение, которое мощно вещает на всю страну. Но это не оппозиция. Настоящая политическая оппозиция должна быть верна интересам своего населения и государства. А эти – враги, даже те, кто пошел на муниципальные выборы. Я имею в виду лидеров и организаторов, а не рядовых сотрудников, которые служат за деньги. Так что, я думаю, запрет ЕНД и аффилированных с ним партий косвенно поспособствует тому, что появится наконец нормальная оппозиция, которая обязательно должна быть в стране для развития демократии", - заключил Петре Мамрадзе.