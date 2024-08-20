Вестник Кавказа

Драку депутата и губернатора опровергли власти Армении

Драку депутата и губернатора опровергли власти Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Потасовки между депутатом Нацсобрания Армении и губернатором Тавушской области в присутствии Никола Пашиняна, о которой сообщили накануне армянские СМИ, на самом деле не было, заявили представители правящей партии "Гражданский договор".

Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян и глава Тавушской области Айк Галумян не устраивали накануне никакой драки, тем более в присутствии премьера Никола Пашиняна заявила, опровергнув соответствующие сообщения СМИ, еще один провластный депутат Алхас Казарян.

"Потасовка, драка, кулаки… Ради Бога, ничего подобного не было, ни во время заседания, ни после"

– политик

Она уточнила, что парламентарий и губернатор просто поговорили после заседания правящей партии, не исключено, что кто-то увидел в их беседе потасовку.

Ранее факт драки опроверг министр окружающей среды Акоп Симидян. По его словам, на самом заседании партии ничего не происходило, чему свидетелями были множество людей. Галумян и Саркисян могли пообщаться после мероприятия, что и было интерпретировано как драка.

Поводом для напряженного общения между политиками, пишут СМИ, стал вопрос незаконной вырубки деревьев в Тавуше.

Напомним, что в июне прошлого года в парламенте Армении произошла настоящая драка. Тогда острую реакцию оппозиции вызвали слова Пашиняна о дезертирах. Небольшая стычка быстро завершилась, и после перерыва правительственный час продолжился.

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